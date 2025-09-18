Назначение в Канаде экс-министра транспорта и внутренней торговли страны внучки пособника нацистов Христи Фриланд спецпосланником по вопросам восстановления Украины было ожидаемо, сказал NEWS.ru. политолог Дмитрий Дробницкий. Это означает участие Оттавы в проекте «анти-Россия», добавил он.

После Великой Отечественной войны в Канаде обосновалась приличная община людей, которые сражались на стороне нацистов. Фриланд — потомок одного из таких людей. Своей профессиональной русофобии она никогда не скрывала. Так что назначение Фриланд вполне логично, — считает Дробницкий.

По его словам, Канада продолжит участвовать в общеевропейских усилиях по поддержке «анти-России» в виде Украины.

То, что Запад будет использовать нацистский коллаборационизм, — это очевидно. Раз нацизм можно использовать против России, давайте использовать, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Фриланд назначили спецпосланником Канады по вопросам восстановления Украины. На эту тему уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав произошедшее «кульбитом», а саму Фриланд — русофобкой.