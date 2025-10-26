Канада одни действием спровоцировала США на повышение пошлин Трамп увеличил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом

Рекламная кампания властей канадского штата Онтарио с фрагментами речи бывшего президента США Рональда Рейгана вызвала ярость действующего главы Белого дома Дональда Трампа. В социальной сети Truth Social он назвал ролик фейковым и объявил о введении дополнительных 10% пошлин на канадские товары.

Канада была поймана с поличным <…>. Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тариф для Канады на 10% сверх того, что они платят сейчас, — написал Трамп.

Конфликт разгорелся из-за ролика, в котором цитируется антитарифная речь Рейгана 1987 года. Фонд бывшего президента подтвердил CNN, что в рекламе слова вырваны из контекста. Несмотря на это, ее продолжили транслировать во время Мировой серии по бейсболу, что и вызвало гнев Трампа. Он заявил, что Рейган, напротив, поддерживал пошлины как средство защиты национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Вашингтон остановил переговоры с Оттавой по вопросу тарифов из-за того, что канадские чиновники оплатили показ в Соединенных Штатах рекламы, где бывший президент страны Рональд Рейган негативно отзывался о пошлинах. Как заявил Трамп, рекламная кампания стоила $75 млн (более 6 млрд рублей).