США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы Трамп: США остановили переговоры с Канадой из-за рекламы с критикой пошлин

Вашингтон остановил переговоры с Оттавой по вопросу тарифов из-за того, что канадские чиновники оплатили показ в Соединенных Штатах рекламы, где бывший президент страны Рональд Рейган негативно отзывался о пошлинах, заявил в соцсети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп. По словам главы государства, рекламная кампания стоила $75 млн (более 6 млрд рублей).

Из-за этих злостных действий все торговые переговоры с Канадой теперь прекращены, — написал Трамп.

Уточняется, что рекламу запустила канадская провинция Онтарио. Кампания включала в себя ролики в американских СМИ, где встречались выдержки из выступлений Рейгана. В них он выступает против тарифов и поддерживает принципы свободной торговли.

Ранее сообщалось, что представители КНР и США проведут 24–27 октября переговоры по торговле в Малайзии. Со стороны Пекина в них примет участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В ведомстве отметили, что консультации делегаций пройдут в соответствии с договоренностью, достигнутой во время разговора председателя КНР Си Цзиньпина с Дональдом Трампом.