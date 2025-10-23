Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 11:49

Китай и США договорились о переговорах в одной из стран Азии

Представители КНР и США проведут переговоры по торговле в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители КНР и США проведут 24–27 октября переговоры по торговле в Малайзии, сообщило Министерство коммерции Китая. Со стороны Пекина в них примет участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В ведомстве отметили, что консультации делегаций пройдут в соответствии с договоренностью, достигнутой во время разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что через две недели планирует встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее и обсудить с ним «множество вопросов». Также американский лидер выразил надежду на разрешение торговых разногласий Вашингтона и Пекина.

До этого президент США выразил надежду на заключение честной и взаимовыгодной торговой сделки с Китаем. Трамп подчеркнул, что США уже достигли хороших торговых соглашений с Евросоюзом и Японией.

Кроме того, глава Белого дома отмечал, что не собирается вредить Китаю повышением пошлин. Он добавил, что дальнейшие отношения между США и Китаем будут зависеть от итогов встречи с Си Цзиньпином.

США
Китай
Малайзия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям согласился на встречу с братом при жестких условиях
В МИД России объяснили, что не так с ядерными учениями НАТО
Россиянин воровал мясо и сладости из магазина, который сам охранял
«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи и операции для носа
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.