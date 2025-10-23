Китай и США договорились о переговорах в одной из стран Азии

Представители КНР и США проведут 24–27 октября переговоры по торговле в Малайзии, сообщило Министерство коммерции Китая. Со стороны Пекина в них примет участие вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. В ведомстве отметили, что консультации делегаций пройдут в соответствии с договоренностью, достигнутой во время разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что через две недели планирует встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее и обсудить с ним «множество вопросов». Также американский лидер выразил надежду на разрешение торговых разногласий Вашингтона и Пекина.

До этого президент США выразил надежду на заключение честной и взаимовыгодной торговой сделки с Китаем. Трамп подчеркнул, что США уже достигли хороших торговых соглашений с Евросоюзом и Японией.

Кроме того, глава Белого дома отмечал, что не собирается вредить Китаю повышением пошлин. Он добавил, что дальнейшие отношения между США и Китаем будут зависеть от итогов встречи с Си Цзиньпином.