Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа

Минобороны РФ: над Крымом и Ростовской областью были сбиты шесть БПЛА

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили шесть беспилотников ВСУ над Крымом и Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно официальному заявлению, инцидент произошел в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

19 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области, — заявили в ведомстве.

Все цели идентифицированы как беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Системы ПВО своевременно обнаружили и ликвидировали все воздушные объекты, не допустив их проникновения вглубь обороняемой территории.

Ранее сообщалось, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородской областью, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

БПЛА
Крым
Ростовская область
Минобороны РФ
