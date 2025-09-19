Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии

Международный суд ООН подтвердил, что Россия подала иск против Австралии и Нидерландов в связи с решением Международной организации гражданской авиации (ICAO) по делу малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. В инстанции подчеркнули, что Москва считает решение по трагедии фактически и юридически ошибочным.

18 сентября Россия инициировала разбирательство против Австралии и Нидерландов. В заявлении указывается, что речь идет об обжаловании решения Совета ICAO, — указала инстанция.

Также, как говорится в материале, РФ уверена: вывод, к которому пришел Совет, говорит о «нарушениях фундаментальных принципов надлежащего отправления правосудия».

Ранее МИД РФ также информировал, что Россия оспорила в Международном суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) о якобы причастности России к крушению в 2014 году в Донбассе малайзийского самолета Boeing 777, выполнявшего рейс MH17. В министерстве добавили, что Москва надеется на исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается выполнять решения ЕСПЧ по делу Украины и Нидерландов против России по крушению рейса МН17. По его словам, это «ничтожные» решения.