Политолог объяснил, почему потомки нацистов сейчас в топе мировой политики Скачко: потомки нацистов в топе мировой политики из-за моды на русофобию

В моде русофобия и именно поэтому потомки нацистов сегодня в топе мировой политики, отметил политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru. Так он прокомментировал назначение экс-министра транспорта и внутренней торговли Канады Христи Фриланд спецпосланником по вопросам восстановления Украины. Ее дед во время Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистами.

Если где-то в мире национальная элита хочет подтвердить, что она находится в мировом русофобском тренде, она назначает таких людей, потомков нацистов, на какие-то медийные, публичные должности. Фриланд сегодня должна олицетворять «гавканье» Канады на Россию. А самой Украине уже не поможет назначение спецпосланников. И не будет никакого послевоенного восстановления Украины, потому что не будет самой этой страны, — сказал Скачко.

На тему назначения Фриланд уже высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав произошедшее «кульбитом», а саму Фриланд — «русофобкой».