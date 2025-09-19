Опубликованы кадры освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР

Опубликованы первые кадры из освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР, где с осени 2022 года велись интенсивные боевые действия, передает РИА Новости. Журналисты посетили бывшие украинские позиции в сопровождении разведчиков из группировки «Запад».

Некоторые укрепления ВСУ были полностью разрушены, а часть уцелела. В лесной зоне до сих пор находятся многочисленные мины и неразорвавшиеся снаряды. Подходы к прежней оборонительной линии усеяны километровыми заграждениями из колючей проволоки.

С начала 2022 года ВСУ контролировали Серебрянское лесничество, превратив его в укрепленную зону для защиты маршрутов к ключевым городам Лиману и Северску, расположенным на границе Донецкой и Луганской Народных Республик. Непрекращающиеся сражения за этот район превратили лес в место, где стволы деревьев были изрешечены пулями, а земля усеяна осколками снарядов. Военные прозвали его «Мертвым лесом».

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР и вошли в Ямполь, где продолжаются бои.