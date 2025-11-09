В Газе пропали мобильная связь и интернет

В секторе Газа пропали интернет и мобильная связь, сообщил палестинский новостной портал Quds. В публикации не указали причины сбоев.

Интернет и мобильная связь отключились в городе Газа, — сказано в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна направит в сектор Газа мобильные жилые модули, ранее использовавшиеся для размещения граждан после землетрясения. Глава государства уточнил, что специалисты работают над организацией транспортировки контейнеров, которые обеспечат временное жилье палестинцам на период восстановительных работ.

До этого власти сектора Газа заявили, что с момента вступления в силу соглашения о перемирии Израиль направил в регион 3,2 тыс. грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, что составляет лишь 24% от оговоренного объема. По их информации, вместо предусмотренных 600 грузовиков ежесуточно пропускается в среднем лишь 145 транспортных средств.