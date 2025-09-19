Раскрыта судьба пропавшего при ЧП на шахте «Комсомольская» горняка Горняк погиб при прорыве воды в шахте «Комсомольская»

Пропавший при прорыве воды в шахте «Комсомольская» в Воркуте горняк погиб, сообщили в компании «Воркутауголь». Там объявили о завершении поисковых работ, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Поисковые работы на шахте «Комсомольская» завершены. Пропавший без вести в результате инцидента 17 сентября проходчик участка подготовительных работ № 2 Сергей Ясиненко обнаружен без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 17 сентября в 09:45 по московскому времени. Вода в шахте прорвалась во время работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола.

До этого обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии. Один человек пострадал, наружу вывели 55 сотрудников.

Ранее на шахте «Черемуховская глубокая» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате которого двое сотрудников оказались под завалами. Все горняки, находившиеся в шахте, были подняты на поверхность. Причиной обрушения стенки выработки стал горный удар.