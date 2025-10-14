Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 08:51

Больше дюжины горняков погибли при затоплении шахт

14 человек стали жертвами затопления трех шахт в Венесуэле

Фото: Edinson Arroyo/dpa/Global Look Press

Затопление сразу трех шахт произошло в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы, сообщило в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) региональное управление по чрезвычайным ситуациям. В результате погибли по меньшей мере 14 человек. В настоящее время проводится операция по извлечению тел.

Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трех разных шахтах. На первом этапе начаты работы по откачке воды, чтобы впоследствии оценить условия для проведения спасательных мероприятий, — говорится в заявлении.

Ранее жители Сочи пожаловались на сошедший оползень у многоквартирного дома. Предполагается, что причиной техногенной катастрофы могли стать строительные работы в микрорайоне Бытха. Жильцы неоднократно жаловались на риски при строительстве, однако реакции на обращения не поступило.

До этого в Москве строительные леса с рабочими обрушились у метро «Каширская». Предполагалось, что под завалами могут находиться пять человек. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Южная Америка
Венесуэла
затопления
шахты
рабочие
погибшие
горняки
