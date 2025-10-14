Больше дюжины горняков погибли при затоплении шахт 14 человек стали жертвами затопления трех шахт в Венесуэле

Затопление сразу трех шахт произошло в муниципалитете Эль-Кайо штата Боливар на востоке Венесуэлы, сообщило в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) региональное управление по чрезвычайным ситуациям. В результате погибли по меньшей мере 14 человек. В настоящее время проводится операция по извлечению тел.

Установлен командный пункт для координации операций по извлечению 14 погибших, находящихся в трех разных шахтах. На первом этапе начаты работы по откачке воды, чтобы впоследствии оценить условия для проведения спасательных мероприятий, — говорится в заявлении.

