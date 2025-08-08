Суд вынес приговоры руководителям рудника «Пионер», где погибли 13 горняков

Зейский районный суд вынес приговоры главному инженеру и управляющему директору рудника «Пионер» Денису Черникову и Алексею Бирюкову, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Амурской области. В марте прошлого года на руднике погибли 13 горняков. Фигуранты дела получили по 5,5 года колонии.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал Бирюкова и Черникова виновными в совершении преступления и приговорил мужчин к пяти годам шести месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством при выполнении работ на опасных производственных объектах, на срок два года шесть месяцев. Мужчины были заключены под стражу в зале суда, — говорится в сообщении.

Авария на золотодобывающем руднике «Пионер» случилась 18 марта 2024 года. Из-за разрушения охранного целика под чашей карьера произошел прорыв обводненных масс в подземные выработки. Вода и горная порода заполнили шахту. Погибли 13 работников подрядной организации ООО «Звездный».

Ранее сообщалось, что на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате чего двое сотрудников оказались под завалами. Специалисты СУБР незамедлительно приступили к их эвакуации. Вскоре все горняки, которые находились в шахте, были подняты на поверхность. Обрушение стенки одной из выработок вызвал горный удар.