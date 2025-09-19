«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 20:45

Суд отклонил миллиардный иск Трампа против New York Times

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный суд США во Флориде отклонил иск американского президента Дональда Трампа против газеты New York Times на 15 млрд (1,25 трлн рублей), сообщает USA Today. Судья постановил, что в иске не было краткого изложения сути жалобы.

Окружной судья США Стивен Мерридей во Флориде отклонил жалобу, но дал Трампу 28 дней на подачу новой версии иска. Трамп обвинил газету в клевете, выдвинув против него злонамеренные обвинения, но в иске не было никаких законных правовых оснований, — говорится в публикации.

В иске Трампа указаны ссылки на несколько публикаций, включая материал, вышедший накануне президентских выборов 2024 года. Тогда авторы статьи писали, что его кандидатура не подходит для занимаемой должности.

Ранее гендиректор издания Мередит Копит Левин заявила, что судебный иск Трампа к газете The New York Times о клевете лишен оснований и направлен против независимой журналистки. Она подчеркнула, что NYT строит материалы на проверенных фактах. По ее словам, главе Белого дома не удастся запугать газету.

