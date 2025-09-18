Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 19:10

Путин раскрыл опасность печатания и раздачи денег россиянам

Путин: денежная эмиссия для помощи населению приведет к инфляции

Печатные листы с неразрезанными купюрами номиналом 1000 рублей в цехе Московской печатной фабрики АО «Гознак» Печатные листы с неразрезанными купюрами номиналом 1000 рублей в цехе Московской печатной фабрики АО «Гознак» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование денежной эмиссии для поддержки населения приведет к резкому росту инфляции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. Глава государства подчеркнул необходимость поиска альтернативных методов помощи гражданам, которые фундаментально решают проблемы, передает пресс-служба Кремля.

Много соблазнов появляется. Вот сейчас, значит, напечатать денег, раздать. Ну, какой будет результат? Инфляция, — пояснил президент.

В качестве альтернативы глава государства предложил разрабатывать целевые меры поддержки, направленные на решение системных проблем. По его словам, только такой подход может обеспечить реальное улучшение положения нуждающихся категорий граждан без негативных последствий для экономики.

Ранее Путин поддержал идею введения налога на роскошь, назвав ее разумной. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к таким фискальным нововведениям, чтобы «не переборщить». Путин также привел в пример опыт США, где повышение налогов для богатых во время войн находило понимание.

Россия
Владимир Путин
инфляция
эмиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.