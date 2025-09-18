Путин раскрыл опасность печатания и раздачи денег россиянам Путин: денежная эмиссия для помощи населению приведет к инфляции

Использование денежной эмиссии для поддержки населения приведет к резкому росту инфляции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций. Глава государства подчеркнул необходимость поиска альтернативных методов помощи гражданам, которые фундаментально решают проблемы, передает пресс-служба Кремля.

Много соблазнов появляется. Вот сейчас, значит, напечатать денег, раздать. Ну, какой будет результат? Инфляция, — пояснил президент.

В качестве альтернативы глава государства предложил разрабатывать целевые меры поддержки, направленные на решение системных проблем. По его словам, только такой подход может обеспечить реальное улучшение положения нуждающихся категорий граждан без негативных последствий для экономики.

Ранее Путин поддержал идею введения налога на роскошь, назвав ее разумной. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к таким фискальным нововведениям, чтобы «не переборщить». Путин также привел в пример опыт США, где повышение налогов для богатых во время войн находило понимание.