Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия

Если вы планируете путешествие в Малайзию и размышляете над тем, что посмотреть в этой стране, мы расскажем вам о самых интересных местах, которые стоит посетить. От символа современности — башен Петронас — до древних мечетей и прохладных высокогорий.

Куала-Лумпур: небоскребы, пещеры Бату и колониальная архитектура

Ваше знакомство со страной, скорее всего, начнется в столице. Вопрос о том, что посмотреть в Куала Лумпур решается просто: город предлагает насыщенную программу. Безусловно, главным символом не только города, но и всей страны являются башни Петронас. Эти гиганты, взмывающие в небо, особенно прекрасны в вечерней подсветке. Обязательно посетите смотровую площадку на небесном мосту, соединяющем башни на 41-м этаже, чтобы прочувствовать масштаб города с высоты. Однако Куала-Лумпур — это не только стекло и бетон. Всего в нескольких километрах от центра находятся священные пещеры Бату. Это индуистский храмовый комплекс, расположенный в известняковых гротах. Чтобы достигнуть главной пещеры, предстоит преодолеть 272 ступени, но усилия того стоят: вас ждут величественные статуи божеств и атмосфера благоговения. Не забудьте и о колониальном наследии города. Прогуляйтесь по площади Независимости (Мердека), где можно увидеть здание Султан Абдул Самад, собор Святой Марии и самый высокий в мире флагшток. Обязательно загляните на Центральный рынок (Pasar Seni) за сувенирами ручной работы и отведайте уличную еду на улице Петалинг-Стрит.

Остров Пенанг: стрит-арт и храмы Джорджтауна

Перелет или переезд на остров Пенанг перенесет вас в культурную столицу страны. Сердце острова — Джорджтаун, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки украшены знаменитыми муралами и железными скульптурами, рассказывающими о прошлом и настоящем города. Каждый поворот — новая фотография и открытие. Арендуйте велосипед или совершите неторопливую прогулку, чтобы найти все знаковые работы.

Но Пенанг — это еще и город храмов. Посетите самый большой буддийский храм страны — Кек Лок Си с его впечатляющей пагодой, и храм Кху Конгси, являющийся шедевром китайской архитектуры. Не пропустите и уникальную Желтую мечеть, гармонично вписанную в набережную. Для ценителей истории открыты двери особняка Cheong Fatt Tze, известного как Голубой особняк, который является блестящим примером архитектуры в стиле китайского ренессанса. Вечером погрузитесь в гастрономические удовольствия на одном из ночных рынков — кухня Пенанга считается одной из лучших в Азии. Не упустите шанс попробовать асам лаксу, ча куй теу и хоккиен ми.

Остров Лангкави: пляжи, канатная дорога и джунгли

Если Пенанг — это культура, то Лангкави — природа и отдых. Этот архипелаг, состоящий из 99 островов, манит своими белоснежными пляжами с чистейшей водой и пышными тропическими джунглями. Изучая его достопримечательности, невозможно пропустить одну из самых крутых канатных дорог в мире. Она поднимет вас на вершину горы Мат Чинчанг, откуда открываются головокружительные виды на море и острова. Для полного восторга пройдите по невероятному небесному мосту, парящему над пропастью. Любителям природы стоит отправиться в круиз по мангровым зарослям, где можно увидеть орлов, обезьян и летучих мышей. Отдельного внимания заслуживает озеро Беременной Девы (Tasik Dayang Bunting), крупнейшее пресноводное озеро на острове, окруженное легендами о своей плодородной силе. Пляжи Ченанг и Танджунг Ру идеально подходят для расслабления и наблюдения за закатом. Лангкави предлагает баланс между адреналином и релаксом. Для семейного отдыха отлично подойдет аквапарк и аттракционы в тематическом парке Тебьерджая.

Остров Лангкави Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокогорье Кэмерон: чайные плантации и прохлада

Этот регион, расположенный на высоте около 1500 метров, славится своим прохладным и свежим климатом. Бескрайние чайные плантации — главная здешняя достопримечательность. Посещение одной из фабрик, например, Bharat Tea Estate или Boh Tea Plantation, позволит вам не только увидеть процесс создания чая, но и насладиться его чашкой с панорамным видом на поля. Помимо чая, Кэмерон известен своими фермами по выращиванию клубники, где можно собрать ягоды самостоятельно, цветочными садами и овощными плантациями. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения, совершенно непохожая на ритм больших городов. Это место идеально подходит для пеших прогулок по маршрутам разной сложности, знакомства с местной сельской жизнью и покупки свежих органических продуктов на одном из многочисленных фермерских рынков. Обязательно попробуйте местный мед и свежесобранную кукурузу.

Национальные парки и заповедники для любителей природы

Малайзия — настоящая сокровищница для ценителей дикой природы. Помимо уже упомянутых мест, страна обладает огромным количеством национальных парков. Если путешествие приведет вас на остров Калимантан (Борнео), вы откроете для себя совершенно другой мир. Изучая достопримечательности Борнео, вы погрузитесь в мир древних тропических лесов. Здесь обитают орангутаны в реабилитационном центре Сепилок, носачи на реке Кинабатанган. На материковой части обязателен к посещению национальный парк Таман-Негара — один из старейших тропических лесов на планете. Здесь вас ждут подвесные мосты между кронами деревьев, треккинг, наблюдение за птицами и сплав по реке. Для дайверов и любителей морской флоры и фауны настоящим раем является национальный парк Тупар-Тиоман, где коралловые рифы и прозрачная вода открывают невероятные подводные пейзажи. Путешественникам, интересующимся спелеологией, стоит обратить внимание на пещеры Ниах в Сараваке, где были обнаружены древнейшие следы человеческой деятельности в регионе.

Малакка: историческое наследие и атмосфера старины

Всего в двух часах езды от Куала-Лумпура находится город-музей Малакка, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Начните знакомство с района Красных зданий (Christ Church и Stadthuys) — ярких примеров голландской колониальной архитектуры XVII века. Поднимитесь на холм Святого Павла к руинам одноименной церкви, откуда открывается панорамный вид на город и пролив. Обязательно прокатитесь на традиционной лодке с цветной иллюминацией по реке Малакка — это необычный способ увидеть настенные росписи и исторические здания с другого ракурса. Вечером не пропустите ночной рынок на улице Джонкер-Стрит, где можно найти антиквариат, сувениры и попробовать уникальные уличные деликатесы, такие как пирожные няня и кекс додол.

Религиозное разнообразие: древние мечети и храмы

Малайзия — многоконфессиональная страна, и ее религиозные памятники заслуживают отдельного внимания. В Куала-Лумпуре посетите Национальную мечеть (Масджид Негара) с ее современной архитектурой и вместительным молитвенным залом. Мечеть Джамек, построенная в мавританском стиле, считается историческим центром города. В Путраджае вас поразит Розовая мечеть (Масджид Путра), стоящая на берегу искусственного озера. Из индуистских храмов обязательно стоит увидеть храм Шри Махамариамман в Куала-Лумпуре — самый старый в городе. Храм Кек Лок Си на Пенанге впечатляет не только размерами, но и сочетанием китайских, тайских и бирманских архитектурных традиций.

Практическая информация и советы путешественникам

Планируя поездку, учитывайте климатические особенности Малайзии. На западном побережье (Куала-Лумпур, Пенанг, Лангкави) лучшим временем для посещения считается период с декабря по март, когда снижается количество осадков. На восточном побережье и Борнео сухой сезон длится с апреля по октябрь. Для перемещения оптимально использовать внутренние авиарейсы — местные авиакомпании предлагают недорогие билеты. Для более коротких расстояний комфортны автобусы и поезда. Аренда автомобиля на Лангкави или в Кэмерон-Хайлендс даст больше свободы, но будьте готовы к левостороннему движению. Малайзия славится своей гастрономией — не упустите возможность попробовать наси лемак (кокосовый рис), роти канай (лепешки с карри) и сатай (мясные шашлычки). В качестве сувениров везите качественный батик, изделия из олова (олово — традиционный малайзийский продукт) и превосходный местный чай.

Что посмотреть в Малайзии: Куала-Лумпур, острова, джунгли и пляжи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гастрономическое путешествие: от уличной еды до ресторанов высокой кухни

Малайзийская кухня — это уникальный синтез малайских, китайских и индийских традиций, и ее изучение может стать отдельным направлением вашего путешествия. Начните с уличных рынков: в Куала-Лумпуре это Jalan Alor, где вечером десятки лотков предлагают все — от барбекю до морепродуктов. На Пенанге обязательно посетите Hawker Centers в Джорджтауне. Не ограничивайтесь известными блюдами: попробуйте лаксу из Пенанга (острый суп с лапшой), rendang (мясо, томленое в кокосовом молоке с специями), и ais kacang (десерт из льда с сиропом и бобами). Для любителей экзотики — дуриан, король фруктов, с его специфическим запахом и неповторимым вкусом. В крупных городах есть и рестораны высокой кухни, предлагающие современные интерпретации традиционных блюд. Не забудьте про напитки: местный кофе (kopi) и чай те тарик.

