Автопутешествие в августе: куда поехать на машине? От юга до севера

Автопутешествие по России: популярные маршруты Автопутешествие по России: популярные маршруты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Август — это последний месяц лета, и многие из нас стремятся насладиться теплом и солнцем перед наступлением осени. Поехать в отпуск на машине — это прекрасная возможность не зависеть от расписания транспорта, выбирать свой маршрут и останавливаться в самых живописных местах. Мы подготовили 10 лучших направлений для автопутешествия в августе 2025 года с учетом разных интересов и предпочтений. Вы узнаете, куда можно отправиться с семьей, какие маршруты подойдут для любителей природы, а где можно совместить пляжный отдых и осмотр достопримечательностей. Если вы задаетесь вопросом, куда поехать в отпуск на машине, эта статья для вас.

Подготовка к автопутешествию: чек-лист

Прежде, чем пуститься в дорогу в отпуск на машине, нужно хорошенько подготовиться. Вот краткий чек-лист, который поможет вам ничего не забыть.

  • Проверка автомобиля. Убедитесь, что машина в идеальном состоянии: проверьте масло, тормоза, шины, уровень охлаждающей жидкости. Лучше всего заехать на СТО.

  • Документы. Не забудьте права, СТС, страховку. Если вы едете в отпуск на машине с ребенком, обязательно возьмите его свидетельство о рождении.

  • Маршрут и навигация. Заранее составьте маршрут, отметьте места для остановок, заправки и ночевок. Загрузите карты в офлайн-режиме на случай отсутствия связи.

  • Вещи. Возьмите с собой аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, запаску, насос. Не забудьте о личных вещах: удобной одежде, обуви, головных уборах и средствах защиты от солнца.

  • Развлечения. Для детей можно подготовить аудиокниги, мультфильмы на планшете и, конечно, любимые игрушки. Это поможет сделать поездку в отпуск на машине с ребенком более спокойным.

Куда поехать на машине в августе Куда поехать на машине в августе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крым: морские курорты и горные пейзажи

Крым — это уникальный полуостров, который сочетает в себе субтропический климат, величественные горы, бескрайние степи и ласковое море. Август здесь — самый разгар сезона.

  • Южный берег Крыма (Ялта, Алушта, Гурзуф). Этот регион идеален для тех, кто отправляется в отпуск на машине на море. Здесь вас ждут живописные бухты, галечные пляжи, роскошные дворцы и парки. Обязательно посетите Ласточкино гнездо, Воронцовский и Ливадийский дворцы. Дорога вдоль побережья — это отдельное удовольствие с захватывающими видами.

  • Восточный Крым (Судак, Феодосия). Здесь более спокойная атмосфера, песчаные и песчано-галечные пляжи. Судакский Генуэзский форт — обязательное место для посещения. Феодосия порадует любителей искусства — здесь находится картинная галерея Айвазовского.

  • Западный Крым (Евпатория, Севастополь). Евпатория известна своими песчаными пляжами и целебными грязями, это отличное место для отдыха с детьми. Севастополь — город-герой с богатой историей. Здесь можно посетить Херсонес Таврический, Панораму «Оборона Севастополя» и многочисленные музеи.

Как составить правильный маршрут? Оптимальный вариант — начать путешествие с Керченского полуострова, проехать по всему побережью и завершить его в Севастополе или Евпатории. На машине в отпуск из Москвы до Крыма можно добраться за 15–20 часов, в зависимости от скорости и остановок.

Вид на Гурзуф в Крыму Вид на Гурзуф в Крыму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Золотое кольцо России: история и природа

Если вы хотите погрузиться в историю и культуру, а не только отдыхать на пляже, то Золотое кольцо — отличный выбор. Это кольцевой маршрут, который включает в себя древние русские города.

  • Основные города. Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад.

  • Что посмотреть. Каждый город уникален. Во Владимире — Успенский и Дмитровский соборы, в Суздале — белокаменные монастыри, в Костроме — Ипатьевский монастырь, в Ярославле — Спасо-Преображенский монастырь.

  • Преимущества автопутешествия. На машине вы сможете посетить не только основные города, но и маленькие деревушки и усадьбы, расположенные в стороне от главных дорог. Это позволяет увидеть настоящую, нетуристическую Россию.

А что по маршруту? Можно проехать все города по порядку либо выбрать несколько наиболее интересных для вас. Поездка займет от трех до семи дней в зависимости от того, сколько времени вы планируете потратить на каждый город. Это хороший вариант, куда можно съездить в отпуск на машине, если у вас ограниченное количество времени.

Вид на Суздаль Вид на Суздаль Фото: Shutterstock/FOTODOM

Карелия: озера, водопады и северная романтика

Карелия — это край озер и лесов, идеальное место для любителей природы и активного отдыха. Август здесь — прекрасное время для походов, рыбалки и рафтинга. Если хотите провести свой отпуск в России активно, можно поехать на машине именно в этот регион.

  • Что посмотреть. Главные достопримечательности — Кижи (музей деревянного зодчества), Валаам (монастырь на Ладожском озере), Рускеала (мраморный каньон). Также стоит посетить водопады Кивач и Белые Мосты.

  • Активный отдых. Карелия — рай для любителей активного отдыха. Здесь можно арендовать лодку, отправиться в поход на байдарках, заняться рыбалкой или рафтингом.

Начать маршрут можно из Петрозаводска, а затем двигаться в сторону Сортавалы, посещая по пути все природные красоты. Путешествие по Карелии — это приключение, которое запомнится надолго. Учтите, что здесь много грунтовых дорог, поэтому лучше всего подойдет кроссовер или внедорожник.

Каньон Рускеала Каньон Рускеала Фото: Shutterstock/FOTODOM

Черноморское побережье: Сочи, Анапа, Геленджик

Если вы ищете классический пляжный отдых, то Черноморское побережье — это то, что вам нужно. Август здесь — самый комфортный для отдыха месяц. В эти края можно отправиться в отпуск на машине с ребенком, чтобы порадовать его солнцем и теплом.

  • Сочи. «Русская Ривьера» с великолепными парками, олимпийскими объектами, Красной Поляной и множеством развлечений. Здесь можно найти все: от элитных отелей до бюджетных гостевых домов.

  • Геленджик. Город-курорт с длинной набережной, горой с канатной дорогой, сафари-парком. Здесь галечные пляжи и много зелени.

  • Анапа. Пляжный отдых в 2025 году под вопросом из-за разлива мазута. Но тут все равно много хороших санаториев и отелей.

Маршрут. Можно проехать все побережье или выбрать один город и остановиться в нем. Отправиться в отпуск на машине на море по этому маршруту — это возможность увидеть все разнообразие курортов Черноморского побережья. Дорога из Москвы займет около 20 часов.

Вид на порт в Сочи Вид на порт в Сочи Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кавказ: горы, водопады и древние крепости

Если вас манят горы, то Кавказ — это то место, куда стоит поехать в отпуск на машине. Август — прекрасное время для походов и знакомства с культурой народов Кавказа.

  • Маршрут. Можно начать с Северной Осетии, посетить Владикавказ, а затем отправиться в горы, к водопадам и ущельям. Затем можно проехать в Чечню, Ингушетию или Дагестан. Здесь вас ждут горные пейзажи, древние башни и уникальная культура.

  • Что посмотреть. В Дагестане обязательно посетите Сулакский каньон и древний город Дербент. В Чечне — Грозный с его современной архитектурой, в Северной Осетии — Фиагдонское ущелье.

Алтай: сибирская Швейцария

Алтай — это край девственной природы, гор, озер и рек. Это направление для настоящих ценителей дикой красоты.

  • Что посмотреть. Телегулы, Телецкое озеро, Чуйский тракт — одна из самых красивых дорог мира, Мультинские озера.

  • Маршрут. Отправляться сюда стоит, если вы готовы к долгой дороге и активному отдыху. Куда съездить в отпуск на машине за незабываемыми впечатлениями? Алтай — это определенно один из лучших вариантов. Дорога из Москвы займет несколько дней, поэтому планируйте не менее 10–14 дней на все путешествие.

Мультинские озера на Алтае Мультинские озера на Алтае Фото: Shutterstock/FOTODOM

Республика Татарстан: древние города и современный мегаполис

Татарстан — это уникальное место, где сливаются воедино восточная и европейская культура. Это отличное место для тех, кто ищет культурный отдых.

  • Что посмотреть. Казань — столица республики с Кремлем, мечетью Кул-Шариф и множеством музеев. Также стоит посетить остров-град Свияжск и древний город Болгар.

  • Маршрут. Можно проехать по всему Татарстану, посещая все главные города и достопримечательности. Дорога из Москвы до Казани займет около 12 часов.

Калининградская область: европейская архитектура и Балтийское море

Калининградская область — это кусочек Европы в России. Здесь можно совместить отдых на море с осмотром достопримечательностей.

  • Что посмотреть. Калининград с Кафедральным собором и могилой Канта, Куршскую косу с ее «Танцующим» лесом, Зеленоградск, Светлогорск.

  • Маршрут. Для того чтобы сюда попасть, нужно ехать транзитом через Литву или Латвию, поэтому нужно заранее оформить визу. Однако, если вы хотите поехать в отпуск на машине и почувствовать себя за границей, то Калининград — идеальный выбор.

Вид на Калининград Вид на Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вологодская область: Русский Север

Вологда — город, который сохранил свое историческое наследие. Этот маршрут для тех, кто ищет тишины и покоя.

  • Что посмотреть. Вологодский кремль, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия.

  • Маршрут. Дорога из Москвы до Вологды займет около восьми часов, поэтому можно легко съездить даже на выходные.

Выбирая, куда поехать в отпуск на машине, главное — определиться со своими интересами и возможностями. Все эти маршруты предлагают уникальные впечатления и позволят вам увидеть Россию с новой стороны. Не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые места, ведь отпуск на машине — это всегда приключение. Удачной дороги!

Ранее рассказали, где отдохнуть на море летом 2025 года.

Анастасия Фомина
А. Фомина
