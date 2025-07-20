Жесткая посадка вертолета на Алтае обернулась уголовным делом СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Алтайском крае

Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Robinson в Алтайском крае, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Инцидент квалифицировали по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна), — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появились кадры, снятые за несколько минут до жесткой посадки вертолета Robinson. Судно с двумя пассажирами на борту совершила вынужденную посадку на воду Телецкого озера на Алтае.

Инцидент произошел в ночное время вблизи села Иогач. По предварительным данным, во время полета у воздушного судна возникли технические неисправности, что вынудило пилота пойти на экстренную посадку. В результате он принял решение пробовать садиться прямо на воду.

Оба находившихся на борту человека были доставлены в медицинское учреждение. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. На месте работают соответствующие службы. Состояние пострадавших не уточняется.