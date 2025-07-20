Появились кадры, снятые за пару минут до жесткой посадки вертолета на Алтае

Кадры, снятые за несколько минут до жесткой посадки вертолета Robinson, опубликовал Telegram-канал SHOT. Машина с двумя людьми на борту совершила вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Алтае.
По словам снявшего видео мужчины, вертолет пролетает совсем близко над домами, его видно за деревьями. Куда борт будет садиться, непонятно, отмечает автор видео. Он выражает опасение, что машина с большой вероятностью разобьется.
Ранее стало известно, что частный вертолет Robinson с двумя людьми на борту совершил вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Республике Алтай. Инцидент произошел в ночное время вблизи села Иогач.
По предварительным данным, во время полета у воздушного судна возникли технические неисправности, что вынудило пилота пойти на экстренную посадку. В результате пилот принял решение пробовать садиться прямо на воду.
Оба находившихся на борту человека были доставлены в медицинское учреждение. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. На месте работают соответствующие службы. Состояние пострадавших не уточняется.