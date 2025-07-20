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20 июля 2025 в 09:12

Появились кадры, снятые за пару минут до жесткой посадки вертолета на Алтае

Выложено видео с вертолетом Robinson, севшим на воду Телецкого озера в Алтае

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Кадры, снятые за несколько минут до жесткой посадки вертолета Robinson, опубликовал Telegram-канал SHOT. Машина с двумя людьми на борту совершила вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Алтае.

По словам снявшего видео мужчины, вертолет пролетает совсем близко над домами, его видно за деревьями. Куда борт будет садиться, непонятно, отмечает автор видео. Он выражает опасение, что машина с большой вероятностью разобьется.

Ранее стало известно, что частный вертолет Robinson с двумя людьми на борту совершил вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Республике Алтай. Инцидент произошел в ночное время вблизи села Иогач.

По предварительным данным, во время полета у воздушного судна возникли технические неисправности, что вынудило пилота пойти на экстренную посадку. В результате пилот принял решение пробовать садиться прямо на воду.

Оба находившихся на борту человека были доставлены в медицинское учреждение. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. На месте работают соответствующие службы. Состояние пострадавших не уточняется.

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Появились кадры, снятые за пару минут до жесткой посадки вертолета на Алтае
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