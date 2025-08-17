Дайвинг в Геленджике закончился для туриста трагедией из-за инструктора

В Геленджике во время дайвинга погиб 36-летний турист, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, инструктор клуба оставил мужчину без присмотра и вспомнил о нем лишь тогда, когда тот уже находился на дне. По предварительным данным, инструктор одновременно вел две пары дайверов, отвлекаясь на кормление рыб и осмотр подводных видов. Турист оказался во второй паре и остался без внимания.

По факту случившегося будет проведена экспертиза, говорится в сообщении. Предположительно, туристу могло стать плохо на глубине или его баллон с кислородом не был до конца заполнен.

Ранее 50-летний турист из Великобритании Эл Браун погиб от удара током в Мексике в последний день своего отпуска. Несчастный случай произошел 2 июня в городке Тепостлан, неподалеку от Мехико, всего за несколько часов до его вылета домой. Перед возвращением Браун решил прибраться в арендованном доме, поднялся на крышу и случайно задел оголенный электрический кабель, что привело к мгновенной смерти.