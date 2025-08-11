Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 19:49

Названо самое популярное направление для отдыха в России

Кубань, Петербург и Москва стали самыми популярными направлениями отдыха в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва стали самыми популярными направлениями для отдыха в России, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, четвертое и пятое место в топе занимают Крым и Калининград, передает радиостанция «Говорит Москва».

Это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининград. А дальше уже подпирает, дышит в затылок Ставропольский край, потому что там тоже аншлаг; Дагестан — где опять у нас увеличение, — поделилась Ломидзе.

Глава АТОР также отметила прикаспийский регион, где одновременно есть и морской отдых, и горный, и другие достопримечательности. Она добавила, что в Дагестане инфраструктура не поспевает за спросом, который растет быстрее, чем появляются объекты. Однако туристов этот фактор не останавливает.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых. Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. При этом наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

Россия
туризм
направления
отдых
