Сколько стоит доехать из Москвы до Карелии по трассам М-11 «Нева» и А-121

За последние годы Карелия стала одним из самых модных направлений для туризма в России. Сюда можно приехать всего на пару дней, а можно провести полноценный отпуск. Причем каждый день вы будете видеть что-то новое. Сколько стоит поехать в Карелию на машине летом 2025 года, куда надо обязательно заехать и почему при поездке из Москвы на автомобиле путешествие можно разделить на три большие части — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать в Карелию

Карелия — это настоящая жемчужина для любителей природы и истории. Здесь вы найдете кристально чистые озера, дремучие леса, скалы. Летом Карелия особенно прекрасна: длинные дни и короткие ночи, мягкий климат и бесконечные возможности для активного отдыха — от сплавов на байдарках до рыбалки и пеших походов.

Но Карелия — это еще и культурное наследие: старинные деревни, деревянные церкви, петроглифы, которые оставили древние люди. И, конечно, здесь можно попробовать настоящую карельскую кухню: калитки, уху из свежей рыбы и блюда из дичи.

Часть 1. Санкт-Петербург

Мы знаем, что Санкт-Петербург не является частью Карелии. Однако если ехать из столицы на север, то будет большой ошибкой проехать мимо Петербурга. Поэтому при планировании отпуска можно сразу выделить на остановку в Северной столице несколько дней: разведенные мосты ночью, катание на корабликах по рекам и каналам, Павловск и фонтаны Петергофа, Эрмитаж, Русский музей и многое другое.

Проще всего из Москвы добраться до Санкт-Петербурга по платной трассе М-11 «Нева». Это современная магистраль с ровным асфальтом, освещением и разделительными полосами. Причем к 2025 году на М-11 уже практически решена проблема с отсутствием АЗС на магистрали — на дороге есть большие многофункциональные комплексы, где можно не только заправить машину, но и пообедать и даже переночевать.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Летом 2025 года проезд по М-11 «Нева» в одну сторону из центра Москвы стоит 4580 руб. в будние дни и 5407 руб. в выходные и праздничные дни. К этой сумме нужно добавить еще проезд по платному Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге (523 руб. при оплате через транспондер, за наличные — 1200 руб.).

Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга по платной М-11 — примерно 6–7 часов.

Альтернативный вариант — бесплатная дорога М-10. Она проходит через населенные пункты с ограничением скорости, и на ней много грузовиков, что иногда делает обгоны затруднительными. Преимущество этого маршрута — отсутствие платы за проезд, но время в пути увеличивается на несколько часов по сравнению с М-11. Это может быть оправдано, если вы хотите сэкономить и не торопитесь.

Часть 2. Сортавала и «Рускеала»

3,5–4 часа езды от Санкт-Петербурга по бесплатной трассе А-121 — и вы в карельском городе Сортавале. За последние годы в этом районе появилось много новых отелей и гостевых домов, да и местные жители с удовольствием сдают свои квартиры туристам.

Главные точки притяжения в этом районе — это «Рускеала» и расположенный недалеко остров Валаам.

Горный парк «Рускеала» — это одна из самых известных достопримечательностей Карелии. Мраморный каньон поражает своей красотой: изумрудная вода, отвесные скалы, тропинки вдоль обрывов — здесь можно гулять часами. А можно взять лодку и проплыть по каньону, любуясь отражениями скал в воде. Из более экстремальных развлечений есть дайвинг (согласно официальному сайту — 9 тыс. руб. с человека за погружение), прыжок с тарзанки (4 тыс. руб.), зиплайн (3 тыс. руб.).

Особый колорит — это поездка на ретропоезде из Сортавалы до «Рускеалы». Это не просто транспорт, а настоящее путешествие во времени. Вагоны оформлены в стиле начала XX века, а пейзажи за окном как из сказки. Билет стоит 1900–2200 руб. (покупать лучше заранее на сайте РЖД, в сезон их раскупают быстро).

Если останавливаться в Сортавале, то можно сесть на катер и поехать смотреть на Ладожские шхеры. Ведь в этом районе настоящий архипелаг из сотен островов, разбросанных по Ладожскому озеру. Другое место силы на Ладожском озере — остров Валаам. Это духовный центр всего северо-запада России. Из Сортавалы до Валаама можно дойти на катерах или заказать экскурсию на «Метеоре» (дорога в одну сторону около часа, цена — 6400–7000 руб. туда-обратно с экскурсией по острову).

Еще одна интересная точка — гора Паасо недалеко от Сортавалы, поселение древних карелов, которые тут жили еще в VII веке. Подъем на гору занимает около 20–30 минут по деревянным мостикам, а вечером тропинка подсвечивается причудливыми лампами, создавая неповторимую атмосферу.

Вид с горы Паасонвуори, где расположено городище Паасо, на реку Китенйоки в Карелии Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Часть 3. Петрозаводск и Кижи

От Сортавалы до Петрозаводска ехать около трех часов по трассе А-121. А из Петрозаводска уже можно поехать на машине в санаторий «Марциальные воды» (первый отечественный курорт, который построили по указу Петра I еще в 1719 году) и на водопад Кивач.

А если сесть в Петрозаводске на корабль, то можно дойти до острова Кижи и посмотреть на церковь Преображения Господня с 22 куполами, которая была построена без единого гвоздя. Это настоящее чудо деревянного зодчества. А еще на острове есть целая деревня с домами, амбарами и мельницами, которые показывают быт карелов и вепсов.

Сколько стоит поездка на автомобиле в Карелию

Итоговая стоимость путешествия в Карелию зависит от количества дней и уровня отелей, в которых вы будете останавливаться. В Петербурге, Сортавале и Петрозаводске есть как бюджетные хостелы, так и хорошие (и дорогие) гостиницы и дома отдыха. Так что сейчас мы можем подсчитать только стоимость проезда на автомобиле из Москвы.

Платные дороги (М-11 «Нева» и Западный скоростной диаметр в Петербурге) туда-обратно будут стоить примерно 11 тыс. руб. Бензин (пробег по всему маршруту — около 2,5 тыс. км) — это примерно 15,5 тыс. руб. Итого — 26,5 тыс. руб. Но это без учета отелей, питания и экскурсий.

