Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 06:00

Сколько стоит доехать из Москвы до Карелии по трассам М-11 «Нева» и А-121

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За последние годы Карелия стала одним из самых модных направлений для туризма в России. Сюда можно приехать всего на пару дней, а можно провести полноценный отпуск. Причем каждый день вы будете видеть что-то новое. Сколько стоит поехать в Карелию на машине летом 2025 года, куда надо обязательно заехать и почему при поездке из Москвы на автомобиле путешествие можно разделить на три большие части — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать в Карелию

Карелия — это настоящая жемчужина для любителей природы и истории. Здесь вы найдете кристально чистые озера, дремучие леса, скалы. Летом Карелия особенно прекрасна: длинные дни и короткие ночи, мягкий климат и бесконечные возможности для активного отдыха — от сплавов на байдарках до рыбалки и пеших походов.

Но Карелия — это еще и культурное наследие: старинные деревни, деревянные церкви, петроглифы, которые оставили древние люди. И, конечно, здесь можно попробовать настоящую карельскую кухню: калитки, уху из свежей рыбы и блюда из дичи.

Часть 1. Санкт-Петербург

Мы знаем, что Санкт-Петербург не является частью Карелии. Однако если ехать из столицы на север, то будет большой ошибкой проехать мимо Петербурга. Поэтому при планировании отпуска можно сразу выделить на остановку в Северной столице несколько дней: разведенные мосты ночью, катание на корабликах по рекам и каналам, Павловск и фонтаны Петергофа, Эрмитаж, Русский музей и многое другое.

Проще всего из Москвы добраться до Санкт-Петербурга по платной трассе М-11 «Нева». Это современная магистраль с ровным асфальтом, освещением и разделительными полосами. Причем к 2025 году на М-11 уже практически решена проблема с отсутствием АЗС на магистрали — на дороге есть большие многофункциональные комплексы, где можно не только заправить машину, но и пообедать и даже переночевать.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Летом 2025 года проезд по М-11 «Нева» в одну сторону из центра Москвы стоит 4580 руб. в будние дни и 5407 руб. в выходные и праздничные дни. К этой сумме нужно добавить еще проезд по платному Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге (523 руб. при оплате через транспондер, за наличные — 1200 руб.).

Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга по платной М-11 — примерно 6–7 часов.

Альтернативный вариант — бесплатная дорога М-10. Она проходит через населенные пункты с ограничением скорости, и на ней много грузовиков, что иногда делает обгоны затруднительными. Преимущество этого маршрута — отсутствие платы за проезд, но время в пути увеличивается на несколько часов по сравнению с М-11. Это может быть оправдано, если вы хотите сэкономить и не торопитесь.

Часть 2. Сортавала и «Рускеала»

3,5–4 часа езды от Санкт-Петербурга по бесплатной трассе А-121 — и вы в карельском городе Сортавале. За последние годы в этом районе появилось много новых отелей и гостевых домов, да и местные жители с удовольствием сдают свои квартиры туристам.

Главные точки притяжения в этом районе — это «Рускеала» и расположенный недалеко остров Валаам.

Горный парк «Рускеала» — это одна из самых известных достопримечательностей Карелии. Мраморный каньон поражает своей красотой: изумрудная вода, отвесные скалы, тропинки вдоль обрывов — здесь можно гулять часами. А можно взять лодку и проплыть по каньону, любуясь отражениями скал в воде. Из более экстремальных развлечений есть дайвинг (согласно официальному сайту — 9 тыс. руб. с человека за погружение), прыжок с тарзанки (4 тыс. руб.), зиплайн (3 тыс. руб.).

Особый колорит — это поездка на ретропоезде из Сортавалы до «Рускеалы». Это не просто транспорт, а настоящее путешествие во времени. Вагоны оформлены в стиле начала XX века, а пейзажи за окном как из сказки. Билет стоит 1900–2200 руб. (покупать лучше заранее на сайте РЖД, в сезон их раскупают быстро).

Если останавливаться в Сортавале, то можно сесть на катер и поехать смотреть на Ладожские шхеры. Ведь в этом районе настоящий архипелаг из сотен островов, разбросанных по Ладожскому озеру. Другое место силы на Ладожском озере — остров Валаам. Это духовный центр всего северо-запада России. Из Сортавалы до Валаама можно дойти на катерах или заказать экскурсию на «Метеоре» (дорога в одну сторону около часа, цена — 6400–7000 руб. туда-обратно с экскурсией по острову).

Еще одна интересная точка — гора Паасо недалеко от Сортавалы, поселение древних карелов, которые тут жили еще в VII веке. Подъем на гору занимает около 20–30 минут по деревянным мостикам, а вечером тропинка подсвечивается причудливыми лампами, создавая неповторимую атмосферу.

Вид с горы Паасонвуори, где расположено городище Паасо, на реку Китенйоки в Карелии Вид с горы Паасонвуори, где расположено городище Паасо, на реку Китенйоки в Карелии Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Часть 3. Петрозаводск и Кижи

От Сортавалы до Петрозаводска ехать около трех часов по трассе А-121. А из Петрозаводска уже можно поехать на машине в санаторий «Марциальные воды» (первый отечественный курорт, который построили по указу Петра I еще в 1719 году) и на водопад Кивач.

А если сесть в Петрозаводске на корабль, то можно дойти до острова Кижи и посмотреть на церковь Преображения Господня с 22 куполами, которая была построена без единого гвоздя. Это настоящее чудо деревянного зодчества. А еще на острове есть целая деревня с домами, амбарами и мельницами, которые показывают быт карелов и вепсов.

Сколько стоит поездка на автомобиле в Карелию

Итоговая стоимость путешествия в Карелию зависит от количества дней и уровня отелей, в которых вы будете останавливаться. В Петербурге, Сортавале и Петрозаводске есть как бюджетные хостелы, так и хорошие (и дорогие) гостиницы и дома отдыха. Так что сейчас мы можем подсчитать только стоимость проезда на автомобиле из Москвы.

Платные дороги (М-11 «Нева» и Западный скоростной диаметр в Петербурге) туда-обратно будут стоить примерно 11 тыс. руб. Бензин (пробег по всему маршруту — около 2,5 тыс. км) — это примерно 15,5 тыс. руб. Итого — 26,5 тыс. руб. Но это без учета отелей, питания и экскурсий.

Читайте также:

Lada, китайский кроссовер или седан: что купить дешевле 2 млн рублей летом

Сколько стоит добраться до Пятигорска по платной трассе М-4 «Дон» в 2025-м

Как не убить «автомат»: 5 самых частых ошибок водителей

Автомобиль дешевле свинины: где купить новый седан за 500 тысяч рублей

автомобили
путешествия
платные трассы
м-11
Карелия
Петрозаводск
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Американец погиб от плотоядной бактерии после царапины
Самый простой рецепт пирога с яблоками: готовим «Три стакана»!
«Их не вернуть»: в Колумбии заявили, что тела наемников невозможно опознать
Сколько стоит доехать из Москвы до Карелии по трассам М-11 «Нева» и А-121
Юрист рассказал, в каком случае отец может не получить статус многодетного
Россиянам могут начать выплачивать 13-ю пенсию ежегодно
На Камчатке «успокоился» один из самых опасных вулканов
В Госдуме объяснили блокировку звонков в WhatsApp и Telegram
Россиянам рассказали, можно ли привлечь к ответственности за порчу клумб
Трамп назвал столицу США одним из самых преступных городов
Юрист рассказал, можно ли обменять надорванные купюры на новые
Боец ВСУ рассказал, кто посоветовал ему сдаться в плен
Великобритания разработала новый план спасения Украины вместо контингента
Юрист рассказал, что грозит за не оплаченный в кафе счет
Известный российский певец прибыл на территорию КНДР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.