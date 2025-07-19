Сколько стоит доехать из Москвы до Финского залива по платной М-11 «Нева»

Финский залив — одно из самых популярных мест отдыха жителей Санкт-Петербурга во время летней 30-градусной жары. Если вы живете в Москве или в других городах центральной части России, поездка в город на Неве станет отличным вариантом для отпуска. Из столицы до Финского залива можно добраться за несколько часов. Сколько будет стоить дорога, по какой трассе лучше передвигаться, что можно посмотреть по пути — в материале NEWS.ru.

Финский залив — это не только живописное побережье с пляжами и парками, но и регион с большим культурным наследием. Туристы смогут окунуться в атмосферу российской истории, насладиться красотой природы и открыть множество интересных мест.

Три причины сесть в автомобиль и поехать в отпуск на Финский залив

Есть где купаться.

Развитая инфраструктура, большой выбор различных отелей — начиная от дорогих и роскошных, заканчивая простыми и доступными.

Много достопримечательностей вокруг, Санкт-Петербург с пригородами и разводными мостами совсем рядом.

Финский залив — это не просто живописная местность. Долгое время этот регион был ареной важных исторических событий, связанных с Россией, Швецией и Финляндией. Агентства предлагают разнообразные туристические маршруты, например в Выборг и Кронштадт. На сайтах и в различных приложениях можно купить туры с большими скидками.

В Выборге находится замок, построенный в XIII веке, старинная брусчатая улица и восстановленный парк «Монрепо». Кронштадт, изначально возведенный как морская крепость, известен собором и одним из лучших в стране военно-морских музеев.

Рядом с Финским заливом располагается Санкт-Петербург, в котором можно посмотреть множество памятников архитектуры, музеев и театров. Кроме того, нельзя забывать о знаменитых пригородах Северной столицы. Например, Петродворец с фонтанами достоин отдельной поездки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как доехать до Финского залива по платной трассе М-11 «Нева»

Если вы едете на машине на Финский залив из Москвы или других городов России, то в большинстве случаев ваш путь будет проходить через Санкт-Петербург.

Из Москвы до города на Неве и Финского залива можно добраться по двум основным трассам: платной М-11 «Нева» и бесплатной М-10.

Летом можно ехать по М-11 «Нева» со скоростью 130 км/ч. Многие водители превышают ее на 20 км/ч, за что их не штрафуют. То есть можно двигаться по М-11 со скоростью 150 км/ч, не опасаясь наказания со стороны ГИБДД.

После того как был построен самый сложный участок этой трассы — объездная дорога вокруг Твери, можно преодолеть весь маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга по скоростной дороге без промежуточного съезда.

До Северной столицы можно добраться за шесть-семь часов. При этом останавливаться на пунктах оплаты придется только в начале и в конце пути. Чтобы не стоять в очереди к кассам, рекомендуется использовать транспондер. Подойдет прибор любого оператора российских платных дорог.

Ранее большой проблемой М-11 «Нева» была нехватка заправочных станций. На действующих АЗС скапливались большие очереди. В 2025 году заправок на трассе стало больше, чем еще несколько лет назад. При этом на М-11 возводят не маленькие АЗС, а крупные многофункциональные комплексы, где можно не только залить бензин в бак, но и пообедать или поиграть с детьми (есть даже комплексы с душем и отелями).

Стоимость проезда по М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга летом 2025 года составляет 4777 рублей в одну сторону, если двигаться с понедельника по четверг. Проезд с пятницы до воскресенья обойдется в 5495 рублей.

Если вам нужно ехать на северную часть Финского залива — в район Приморска, Выборга, Сестрорецка или Зеленогорска, то придется заплатить за проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Можно сэкономить и выбрать бесплатную кольцевую автодорогу вокруг Петербурга, но на ней иногда бывают пробки. Если платить наличными, то проезд через весь ЗСД обойдется в 1500 рублей. Если использовать транспондер, то нужно будет выложить 558 рублей.

Кроме того, необходимо учитывать стоимость топлива. Если вы едете на большом кроссовере, который требует 95-го бензина, то в среднем его расход будет около 10 л на каждую сотню. Расстояние от Москвы до Выборга составляет около 840 км. Если ехать до города и обратно, на бензин уйдет около 10 тыс. рублей (по данным Росстата, в начале июля 2025 года литр 95-го бензина в России стоил 62,44 рубля).

Путь из Москвы до северной части Финского залива и обратно по платным дорогам обойдется примерно в 21,3 тыс. рублей, если платить транспондером.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как доехать до Финского залива по бесплатной трассе М-10

Альтернативой М-11 является бесплатная трасса М-10, которая идет через ряд малых городов и поселков. Несмотря на то что поездка по М-10 занимает больше времени — около 10–12 часов, она позволяет существенно сократить расходы. Платить, по сути, придется только за бензин — 10 тыс. рублей за всю поездку на Финский залив и обратно.

Маршрут по М-10 станет настоящим подарком для тех, кто любит неспешные путешествия и хочет открыть для себя новые места. Например, во время поездки по М-10 «Россия» можно посмотреть такие города, как Тверь, Торжок (по легенде, именно там Екатерина II впервые попробовала пожарские котлеты), Вышний Волочек, Валдай, а также Великий Новгород, где зарождалась русская государственность.

Именно об М-10 в свое время спел фронтмен «Алисы» Константин Кинчев. Когда он записывал песню, дорога называлась «трасса Е-95». Затем нумерацию изменили, и в 2025 году Е-95 называют дорогу Одесса — Киев — Гомель — Витебск — Псков — Петербург.

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