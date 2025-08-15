Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 13:31

В Севастополе возбудили уголовное дело после ЧП со строительным краном

Фото: t.me/sledcomcrimea

В Севастополе возбудили уголовное дело после гибели рабочего, на которого упал строительный кран, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. На месте происшествия работают следователи, назначено несколько экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео обрушения строительного крана в Севастополе. На опубликованных кадрах специализированная машина, предназначенная для подъема и перемещения грузов, медленно ломается и рушится на землю.

В результате обрушения один человек погиб, двое пострадали. Трагический инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте работали сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось о смерти 42-летнего каменщика из Нижегородской области, он упал с крыши детского сада во время ремонтных работ кровли здания. Трагический инцидент произошел на улице Чапаева в Сарове. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.

Россия
Севастополь
падения
чрезвычайные ситуации
Следком
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные самолеты разместили в соседней стране
Жилье на Аляске оказалось дешевле, чем в Москве
Опубликован единственный в истории комментарий Трампа журналисту из России
Опубликованы кадры жестокой расправы над федеральным судьей под Волгоградом
Что такое крафтовое пиво и в чем его особенности?
Суд вынес приговор профессору, заказавшему киллеру убить зятя за $50 тысяч
Бойцы ВСУ сбились с пути и вышли к российским военным
Гастроэнтеролог раскрыл главную пользу малины
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на заводе
Шеф ЦРУ сопроводит Трампа на встречу с Путиным
Средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА за три часа над российским регионом
Трамп оставил короткое сообщение перед вылетом на встречу с Путиным
Раскрыть личность убийцы женщины помогли карты
Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей
У осужденного за обрушение дома в Междуреченске отберут почетную грамоту
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 15 августа: где задержки и отмены рейсов
MAX возглавил топ бесплатных приложений в магазинах Google Play и AppStore
В Сети появился отрывок с «предсказанием» от Симпсонов по Аляске
Появились кадры последствий ночной атаки ВСУ на Курск
Популярная металл-группа объявила о завершении карьеры
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная
Общество

Кабачковая икра-паштет «Пальчики оближешь»! Ароматная, нежная и вкусная

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.