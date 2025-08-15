В Севастополе возбудили уголовное дело после ЧП со строительным краном

В Севастополе возбудили уголовное дело после ЧП со строительным краном

В Севастополе возбудили уголовное дело после гибели рабочего, на которого упал строительный кран, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. На месте происшествия работают следователи, назначено несколько экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео обрушения строительного крана в Севастополе. На опубликованных кадрах специализированная машина, предназначенная для подъема и перемещения грузов, медленно ломается и рушится на землю.

В результате обрушения один человек погиб, двое пострадали. Трагический инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте работали сотрудники экстренных служб.

До этого сообщалось о смерти 42-летнего каменщика из Нижегородской области, он упал с крыши детского сада во время ремонтных работ кровли здания. Трагический инцидент произошел на улице Чапаева в Сарове. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.