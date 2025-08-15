Момент обрушения башенного крана в Севастополе попал на видео

В Сети появилось видео обрушения строительного крана в Севастополе, момент попал на видеорегистратор. На опубликованных кадрах специализированная машина, предназначенная для подъема и перемещения грузов, медленно ломается и рушится на землю.

В результате обрушения один человек погиб, двое пострадали. Трагический инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. На месте находятся сотрудники экстренных служб.

Ранее житель Ставрополя едва не погиб при попытке изнасиловать фонарный столб. Инцидент произошел в Октябрьском районе города, когда компания из трех молодых людей прогуливалась мимо ЖК «Красный металлист». В частности, ставрополец очень сильно раскачал конструкцию, тяжелый плафон освещения рухнул вниз в сантиметрах от его головы.

Также сообщалось о смерти 42-летнего каменщика из Нижегородской области, он упал с крыши детского сада во время ремонтных работ кровли здания. Трагический инцидент произошел на улице Чапаева в Сарове. В результате падения рабочий получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело.