Аэропорт Казани начал обслуживать авиарейсы после перерыва

Международный аэропорт Казани имени Г. М. Тукая вновь начал принимать и отправлять самолеты, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены 17 августа около 06:25 по московскому времени, а сняты меньше чем через час — в 06:50.

Аэропорт Казани: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул Кореняко.

По его словам, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета, уточнил пресс-секретарь ведомства.

Ранее сообщалось, что прием и выпуск воздушных судов временно ограничивали в аэропортах Владикавказа и Грозного. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший во Владикавказ, и один борт, выполнявший рейс в Грозный.

До этого в Великобритании аэропорт Манчестера прекратил отправку рейсов после столкновения двух самолетов авиакомпании EasyJet на взлетно-посадочной полосе. Один лайнер должен был отправиться в Гибралтар, второй — в Париж. Из-за инцидента в воздушной гавани возникли массовые задержки и отмены рейсов.