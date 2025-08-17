Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 07:05

Аэропорт Казани начал обслуживать авиарейсы после перерыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный аэропорт Казани имени Г. М. Тукая вновь начал принимать и отправлять самолеты, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены 17 августа около 06:25 по московскому времени, а сняты меньше чем через час — в 06:50.

Аэропорт Казани: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул Кореняко.

По его словам, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период их действия на запасные аэродромы ушли три самолета, уточнил пресс-секретарь ведомства.

Ранее сообщалось, что прием и выпуск воздушных судов временно ограничивали в аэропортах Владикавказа и Грозного. Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший во Владикавказ, и один борт, выполнявший рейс в Грозный.

До этого в Великобритании аэропорт Манчестера прекратил отправку рейсов после столкновения двух самолетов авиакомпании EasyJet на взлетно-посадочной полосе. Один лайнер должен был отправиться в Гибралтар, второй — в Париж. Из-за инцидента в воздушной гавани возникли массовые задержки и отмены рейсов.

аэропорты
Казань
Росавиация
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беру яйцо, стакан кефира и готовлю: очень вкусные и мягкие пончики
Тонкие блинчики: все секреты идеального завтрака
Наемники из Латинской Америки начали поставлять на фронт наркотики
SHAMAN и Мизулина оказались в скандальной украинской базе
Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»
Провал ВСУ на правом берегу Днепра: новости СВО на утро 17 августа
«Козел отпущения»: экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский
Огурцы с томатным соусом, которые улетают быстрее шашлыка
Опубликованы кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»
Смоленский губернатор раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на регион
Десяток автомобилей и жилой дом повреждены в Воронеже из-за БПЛА
Постпред России в Вене объяснил, почему успешные страны не хотят в Евросоюз
Сотрудник железнодорожной станции попал в больницу после атаки БПЛА
Карлу III стало хуже на фоне борьбы с раком
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 августа: инфографика
«Есть потенциал»: эксперт оценил перспективы отношений России и США
Почти полсотни беспилотников сбили в небе над Россией за ночь
Россиянам объяснили, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от мошенников
Украинские войска «замолчали» из-за визита Сырского в Сумскую область
Аэропорт Казани начал обслуживать авиарейсы после перерыва
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.