16 августа 2025 в 15:42

Два крупных города на Кавказе открылись для приема самолетов

Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного больше не действуют ограничения

Международный аэропорт Владикавказ Международный аэропорт Владикавказ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Прием и выпуск воздушных судов больше не ограничены в аэропортах Владикавказа и Грозного, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, на такой шаг власти были вынуждены пойти в целях обеспечения безопасности.

Владикавказ (Беслан). Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Грозный, — сказал Кореняко.

Еще 12 августа в аэропорту Ухты ввели временные ограничения на полеты. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале, воздушная гавань временно прекратила прием и отправку воздушных судов. Эти меры были приняты спустя два дня после первого за время специальной военной операции нападения беспилотников на территорию Республики Коми.

По предварительным данным, целью атаки 10 августа стал нефтеперерабатывающий завод в Ухте. Персонал предприятия оперативно эвакуировали, что позволило избежать человеческих жертв и крупного пожара. Специалисты предполагают, что для налета могли быть использованы польские беспилотники FlyEye, способные действовать на расстоянии до 50 километров.

