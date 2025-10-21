Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты Росавиация: в аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры были предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого сообщили, что Самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.