21 октября 2025 в 06:57

Полеты в шести городах России вернулись в обычный режим

Росавиация: в шести аэропортах России сняты ограничения на полеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушного сообщения.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Волгоград, Геленджик, Грозный (Северный), Краснодар (Пашковский), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что за время действия ограничения на запасные аэродромы «ушли» четыре самолета, которые направлялись во Владикавказ, Волгоград, Грозный и Сочи. Экипажи, диспетчеры и работники воздушных гаваней сделали все необходимое, чтобы обеспечить безопасность, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Тамбовской области началось расследование жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой погиб пилот. По словам Артема Кореняко, работу проводил Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Центральным межрегиональным территориальным управлением Росавиации.

