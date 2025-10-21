Росавиация ограничила полеты в аэропорту на Кубани Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пашковский в Краснодаре введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Срок действия мер не уточняется.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

