21 октября 2025 в 00:26

Росавиация ограничила полеты в аэропорту на Кубани

Росавиация: в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропорту Пашковский в Краснодаре введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Срок действия мер не уточняется.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого сообщили, что Самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

Кроме того, во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

аэропорты
Краснодар
Росавиация
ограничения
