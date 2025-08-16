Лучшие направления для однодневных поездок: путешествуем из Москвы

Выходные в Москве — это прекрасная возможность отдохнуть, но иногда так хочется сменить обстановку и отправиться в небольшое путешествие. К счастью, вокруг столицы и в соседних областях есть множество интересных мест, которые идеально подходят для однодневных поездок. В этой статье мы собрали 15 идей, куда можно съездить на день из Москвы в 2025 году самым разным категориям людей, от любителей истории до ценителей природы. Мы расскажем, как добраться, что посмотреть и на что рассчитывать по бюджету.

Исторические города: Звенигород, Коломна и не только

Если вы хотите окунуться в атмосферу русской старины, то эти города — идеальный выбор, куда можно съездить из Москвы. Они сохранили уникальные архитектурные памятники и особый дух, который невозможно почувствовать в мегаполисе.

Звенигород: подмосковная Швейцария

Этот уютный населенный пункт на берегу Москвы-реки знаменит своими живописными холмами и лесами, за что и получил свое романтическое прозвище. В то же время Звенигород — один из старейших городов Подмосковья, основанный еще в XII веке.

Что посмотреть: главная достопримечательность — Саввино-Сторожевская обитель, основанная в 1398 году. Белокаменные стены архитектурного ансамбля, собор Рождества Пресвятой Богородицы и потрясающие виды территории оставят незабываемые впечатления. Также стоит посетить Звенигородский кремль, а точнее, его остатки — земляные валы, и Успенский собор XIV века, где сохранились фрески Андрея Рублева.

Как добраться: на машине по Рублево-Успенскому или Новорижскому шоссе (около 1,5 часа). На электричке с Белорусского вокзала до станции Звенигород (примерно 1 час 20 минут), а оттуда можно доехать на автобусе. Вид на Саввино-Сторожевский монастырь Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Коломна: город-музей

Коломна — это настоящий музей под открытым небом, расположенный на слиянии трех рек: Ока, Москва и Коломенка. Его исторический центр отлично сохранился.

Что посмотреть: обязательно посетите Коломенский кремль, где сохранились несколько башен и часть стены. Внутри кремля находится Успенский собор и другие старинные храмы. Прогуляйтесь по посадской части, где расположены музей пастилы и музей калача, — это визитная карточка города. Там можно не только попробовать знаменитые сладости, но и узнать об истории их производства.

Как добраться: на машине по Новорязанскому шоссе (около 2 часов). На электричке с Казанского вокзала до станции Коломна (примерно 2 часа 20 минут).

Сергиев Посад: жемчужина Золотого кольца

Только один населенный пункт в Подмосковье входит в Золотое кольцо. И это город Сергиев Посад — один из самых важных религиозных центров страны, притягивающий паломников и путешественников со всей планеты.

Что посмотреть: сердце города — это, конечно, Троице-Сергиева лавра, добавленная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посмотреть Троицкий собор, где хранятся мощи Сергия Радонежского, Успенский собор, колокольню и множество других старинных построек.

Как добраться: на машине по Ярославскому шоссе (1,5 часа). На электричке с Ярославского вокзала (1 час 30 минут). Троице-Сергиева лавра Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Природные парки и заповедники

Для тех, кто устал от городской суеты, идеальным вариантом будет поездка на природу. Съездить одним днем из Москвы в лес или на берег водоема — отличный способ восстановить силы.

Приокско-Террасный заповедник

Этот заповедник — уникальное место, где можно увидеть зубров в естественной среде обитания. Он находится на юге Подмосковья и является одним из старейших в России.

Что посмотреть: Центральный зубровый питомник — главная цель поездки. Экскурсии проводятся несколько раз в день, и вы сможете увидеть этих могучих животных вблизи. Также на территории заповедника есть экологические тропы, где можно прогуляться и насладиться природой.

Как добраться: на машине по Симферопольскому шоссе (1,5 часа). На электричке с Курского вокзала до станции Серпухов, затем на автобусе № 25 или такси.

Рузское водохранилище

Один из самых чистых и красивых водоемов Подмосковья. Это идеальное место для рыбалки, пикника или просто спокойного отдыха на природе.

Что посмотреть: на берегу водохранилища есть несколько оборудованных пляжей и баз отдыха. Можно взять напрокат лодку или катамаран, а также просто прогуляться по берегу и насладиться тишиной.

Как добраться: дорога займет около 1,5–2 часов по Новорижскому или Минскому шоссе. Рузское водохранилище Фото: Владимир Минкевич/РИА Новости

Национальный парк «Лосиный остров»

Этот парк находится буквально на окраине Москвы, но при этом является настоящим диким лесом. Это идеальный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, не уезжая далеко.

Что посмотреть: биостанция с лосиной фермой — главная точка притяжения. Здесь можно понаблюдать за лосями и даже покормить их с рук. На территории парка есть множество пешеходных и велосипедных маршрутов.

Как добраться: на машине по Ярославскому шоссе (30 минут). На электричке с Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская или Мытищи.

Эти природные островки — отличный вариант для однодневного отдыха, если вы раздумываете, куда съездить на машине из Москвы.

Усадьбы и музеи под открытым небом

Поездки в старинные усадьбы — это отличный способ прикоснуться к истории и культуре России. В какой город съездить из Москвы? Выбирайте не город, а усадьбу!

Музей-заповедник «Царицыно»

Хотя Царицыно находится в черте Москвы, это место настолько велико и прекрасно, что его можно рассматривать как полноценный маршрут для однодневной поездки.

Что посмотреть: грандиозный дворцовый комплекс, великолепные парковые ансамбли с прудами и мостами, оранжерея. Особенно красиво здесь весной и осенью.

Как добраться: на метро до станции «Царицыно» или «Орехово».

Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Место, где провел последние годы своей жизни Владимир Ленин. Здесь сохранилась уникальная атмосфера начала XX века.

Что посмотреть: большая усадьба с роскошным домом, в котором жил Ленин. В музее можно увидеть его личные вещи и обстановку. Также на территории есть музей крестьянского быта и красивая парковая зона.

Как добраться: на машине по Каширскому шоссе (30–40 минут). На электричке с Павелецкого вокзала до станции Ленинская, оттуда на автобусе. Музей-заповедник «Горки Ленинские» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Музей-усадьба «Архангельское»

Этот дворцово-парковый ансамбль часто называют подмосковным Версалем. Он принадлежал князьям Юсуповым и поражает своей красотой и роскошью.

Что посмотреть: Большой дворец, театр Гонзаги, великолепный парк с террасами, скульптурами и колоннадой. Отсюда открываются потрясающие виды на Москву-реку.

Как добраться: на машине по Новорижскому шоссе (1 час). На маршрутке от станции метро «Тушинская».

Как и куда добраться на электричке?

Поездка на электричке — это отличный способ избежать пробок и сэкономить. Многие интересные места находятся в шаговой доступности от железнодорожных станций.

Покров

Небольшой городок во Владимирской области, известный своими пряниками. Куда съездить одним днем из Москвы? Покров — это идеальный вариант для сладкоежек.

Что посмотреть: музей шоколада и фабрика «Покровский пряник» — главные достопримечательности. Здесь можно узнать историю шоколада и попробовать местные лакомства. Также можно прогуляться по городу и посмотреть Покровский собор.

Как добраться: на электричке с Курского вокзала (2–2,5 часа).

Переславль-Залесский

Еще один город из Золотого кольца России, расположенный на берегу Плещеева озера. Это место с богатой историей и красивой природой.

Что посмотреть: Спасо-Преображенский собор, Никитский монастырь, множество музеев: музей утюга, музей чайников. И, конечно, само Плещеево озеро — здесь можно прогуляться по берегу и насладиться видами.

Как добраться: прямой электрички нет, нужно доехать на автобусе с автостанции у метро «Щелковская» (около 2 часов). Никитский мужской монастырь Фото: Павел Львов/РИА Новости

Бюджетные варианты отдыха

Не обязательно тратить много денег, чтобы хорошо провести выходные. Есть множество мест, где можно интересно отдохнуть, не нанося удара по кошельку.

Дмитров

Древний город, основанный Юрием Долгоруким. Это отличный вариант, куда съездить из Москвы, если вы хотите совместить историю и бюджетный отдых.

Что посмотреть: Дмитровский кремль с Успенским собором, исторические улицы, Борисоглебский монастырь.

Как добраться: на электричке с Савеловского вокзала (1 час 15 минут).

Истра и Новый Иерусалим

Новый Иерусалим — один из самых красивых и масштабных монастырей Подмосковья. Его архитектура повторяет храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Что посмотреть: Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Рядом находится крупнейший музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим».

Как добраться: на электричке с Рижского вокзала до станции Новоиерусалимская (1 час 30 минут). От станции до монастыря можно дойти пешком или доехать на автобусе. Монастырь Новый Иерусалим Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Серпухов

Серпухов — еще один старинный город Подмосковья с богатой историей. Это отличный вариант, куда съездить в выходные из Москвы.

Что посмотреть: Высоцкий мужской и Введенский Владычный женский монастыри, историко-художественный музей с большой коллекцией русской живописи, Старый город.

Как добраться: на электричке с Курского вокзала (2 часа).

Калязин

Уникальный город на Волге, часть которого оказалась под водой после строительства Угличской ГЭС. Главная достопримечательность — затопленная колокольня Николаевского собора.

Что посмотреть: затопленная колокольня, на которую можно посмотреть с берега или подплыть на лодке. Красивые виды на Волгу, старинный центр города.

Как добраться: на машине по Дмитровскому шоссе (3 часа). Прямой электрички нет, можно доехать на поезде с Савеловского вокзала.

Выбирая, куда съездить в выходные из Москвы, ориентируйтесь на свои интересы и возможности. Независимо от того, любите ли вы историю, природу или просто хотите сменить обстановку, подмосковные и соседние города всегда готовы предложить что-то интересное. Не забывайте проверять актуальное расписание транспорта и режим работы музеев перед поездкой, чтобы ваше путешествие прошло без неприятных сюрпризов.