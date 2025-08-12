Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 22:39

Пассажиры станции под Екатеринбургом были вынуждены пролезать под вагонами

В РЖД извинились за ситуацию с перекрывшим электричку поездом под Свердловском

Грузовой поезд Грузовой поезд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На станции Кунавино в Каменск-Уральском городском округе пассажирам пришлось пробираться под вагонами грузового поезда, чтобы попасть на электричку. Причиной стало перекрытие путей из-за несвоевременного разъединения состава, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги изданию «Подъем».

Инцидент произошел из-за того, что грузовой состав на пути № 3 не успели расцепить до прибытия пригородного поезда на путь № 2. Обычно вагоны разъединяют, чтобы люди могли пройти по резиновому настилу, но в этот раз возникла задержка.

Работы на пути № 3 остановили до отправления электрички в 14:04, а после возобновили. Проход к другим поездам позже осуществлялся без препятствий. В компании заявили, что ситуацию разобрали, а с сотрудниками провели дополнительные инструктажи.

Ситуация рассмотрена и проанализирована, с дежурным диспетчерским персоналом проведены внеплановые инструктажи. СвЖД приносит гражданам извинения за причиненные неудобства, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила ускорить работу сети РЖД планомерным переходом на «тяжелые» инновационные вагоны. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить пропускную способность и снизить затраты. Однако на рынке опасаются, что нововведение приведет к росту тарифов.

РЖД
вагоны
Свердловская область
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрону и Мерцу дали совет на фоне саммита на Аляске
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России
В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку
«Единственные — это русские»: в США оценили настрой Москвы и Киева на мир
«Наглый, подлейший обман!» Как русская Аляска стала вдруг американской
«Не хочу, семья в России»: пленный боец ВСУ высказался об обмене
Судья налетел на футболиста, который уже праздновал победу на бровке
Европейский бренд удивил покупателей новой сумкой
Пассажиры станции под Екатеринбургом были вынуждены пролезать под вагонами
В Венгрии озвучили, за сколько дней Украина может рухнуть
Орбан назвал победителя в конфликте России и Украины
Легковой автомобиль влетел в остановку в Подмосковье
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.