Пассажиры станции под Екатеринбургом были вынуждены пролезать под вагонами

Пассажиры станции под Екатеринбургом были вынуждены пролезать под вагонами В РЖД извинились за ситуацию с перекрывшим электричку поездом под Свердловском

На станции Кунавино в Каменск-Уральском городском округе пассажирам пришлось пробираться под вагонами грузового поезда, чтобы попасть на электричку. Причиной стало перекрытие путей из-за несвоевременного разъединения состава, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги изданию «Подъем».

Инцидент произошел из-за того, что грузовой состав на пути № 3 не успели расцепить до прибытия пригородного поезда на путь № 2. Обычно вагоны разъединяют, чтобы люди могли пройти по резиновому настилу, но в этот раз возникла задержка.

Работы на пути № 3 остановили до отправления электрички в 14:04, а после возобновили. Проход к другим поездам позже осуществлялся без препятствий. В компании заявили, что ситуацию разобрали, а с сотрудниками провели дополнительные инструктажи.

Ситуация рассмотрена и проанализирована, с дежурным диспетчерским персоналом проведены внеплановые инструктажи. СвЖД приносит гражданам извинения за причиненные неудобства, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила ускорить работу сети РЖД планомерным переходом на «тяжелые» инновационные вагоны. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить пропускную способность и снизить затраты. Однако на рынке опасаются, что нововведение приведет к росту тарифов.