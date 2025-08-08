Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:22

В России нашли способ ускорить работу РЖД

Госдума предложила с 2026 года заменить низкоэффективные вагоны РЖД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума предложила ускорить работу сети РЖД планомерным переходом на «тяжелые» инновационные вагоны, передает РБК. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить пропускную способность и снизить затраты. Однако на рынке опасаются, что нововведение приведет к росту тарифов.

С 2026 года парламентарии предлагают ввести ограничения на эксплуатацию «низкоэффективных» вагонов с осевой нагрузкой 23,5 тс. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой пояснил, что такие составы сдерживают пропускную способность сети. Их хотят заменить подвижным составом повышенной грузоподъемности 25 тс. Это позволит только на Восточном полигоне использовать на 7,2 тысячи вагонов в месяц меньше при сохранении объемов перевозок.

По расчетам авторов инициативы, внедрение инновационных вагонов увеличит полезную массу перевозимого груза на 37%, снизит удельные топливно-энергетические затраты на 22%, расходы на ремонт пути — на 15%, а также позволит сократить потребный парк до 40%.

В РЖД идею поддержали. В то же время в Информационном центре операторов (ИЦО) считают, что в условиях падающего рынка инновационные вагоны вряд ли будут востребованы, ведь их содержание обходится в разы дороже. Разовая перевозка большего объема груза лишь повышает себестоимость тонны. На объемы перевозок и пропускную способность, по мнению источника из ИЦО, влияют главным образом макроэкономические факторы.

Ранее стало известно, что работников ОАО «Российские железные дороги» обязали брать два выходных за свой счет, чтобы сохранить персонал. Мера коснулась сотрудников центрального аппарата РЖД и управлений дорог — Московской, Октябрьской, Северной и других. С июля они пишут заявления на предоставление двух дополнительных отпускных дней. Решение согласовано с железнодорожной профсоюзной организацией, которая поддержала такую инициативу в условиях кризиса.

