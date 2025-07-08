Три ингредиента, а вкус на миллион! Пастила из клубники — покорит всех

Три ингредиента, а вкус на миллион! Пастила из клубники — покорит всех

Три ингредиента, а вкус на миллион! Пастила из клубники — покорит всех! Если хотите натуральный и вкусный десерт без лишнего сахара, попробуйте домашнюю пастилу из клубники. Это идеальный способ сохранить летние ягоды в удобном формате — сладко, полезно и очень просто. Всего два ингредиента и немного терпения — и у вас готово натуральное фруктовое лакомство.

Ингредиенты

Клубника — 750 г

Мёд — 3 ст. л.

Кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 100 °С и застелите противень силиконовым ковриком или пергаментом. Удалите плодоножки с клубники, крупно нарежьте ягоды и смешайте с мёдом. Измельчите клубничную смесь блендером до однородного пюре. Вылейте пюре на противень и ровным слоем распределите лопаткой. Сушите пастилу 4–5 часов до плотности, посыпьте кокосовой стружкой, затем остудите. Нарежьте на полоски и сверните в аккуратные рулетики.

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