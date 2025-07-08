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08 июля 2025 в 09:30

Три ингредиента, а вкус на миллион! Пастила из клубники — покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Три ингредиента, а вкус на миллион! Пастила из клубники — покорит всех! Если хотите натуральный и вкусный десерт без лишнего сахара, попробуйте домашнюю пастилу из клубники. Это идеальный способ сохранить летние ягоды в удобном формате — сладко, полезно и очень просто. Всего два ингредиента и немного терпения — и у вас готово натуральное фруктовое лакомство.

Ингредиенты

  • Клубника — 750 г
  • Мёд — 3 ст. л.
  • Кокосовая стружка — по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 100 °С и застелите противень силиконовым ковриком или пергаментом. Удалите плодоножки с клубники, крупно нарежьте ягоды и смешайте с мёдом. Измельчите клубничную смесь блендером до однородного пюре. Вылейте пюре на противень и ровным слоем распределите лопаткой.
  2. Сушите пастилу 4–5 часов до плотности, посыпьте кокосовой стружкой, затем остудите. Нарежьте на полоски и сверните в аккуратные рулетики.

Ранее мы готовили простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех.

клубника
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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