Простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех — не жирно

Простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех — не жирно

Простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех, — нежирная, некалорийная. Десерт на основе ряженки — нежный, освежающий и с лёгкой ягодной кислинкой. Его кремовая, но в то же время плотная текстура приятно удивляет и позволяет экспериментировать с добавками. Это лакомство можно быстро приготовить дома, когда хочется чего-то лёгкого и не приторного.

Ингредиенты

Ряженка или кефир — 400 мл

Сахар или сахзам — по вкусу

Желатин быстрорастворимый — 20 г

Молоко — 100 мл

Ягоды — любые

Приготовление

Залейте желатин водой или молоком и оставьте набухать по рецепту. В миске смешайте ряженку с сахаром до полного растворения. Аккуратно растопите набухший желатин в микроволновке или на водяной бане, не доводя до кипения. Влейте жидкий желатин в ряженку и тщательно перемешайте. Добавьте ягоды, равномерно распределите их по массе. Разлейте смесь по формочкам или небольшим чашкам. Поставьте в холодильник до полного застывания.

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