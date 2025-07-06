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06 июля 2025 в 07:00

Простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех — не жирно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой рецепт десерта из ряженки! Желешка, которая покорит всех, — нежирная, некалорийная. Десерт на основе ряженки — нежный, освежающий и с лёгкой ягодной кислинкой. Его кремовая, но в то же время плотная текстура приятно удивляет и позволяет экспериментировать с добавками. Это лакомство можно быстро приготовить дома, когда хочется чего-то лёгкого и не приторного.

Ингредиенты

  • Ряженка или кефир — 400 мл
  • Сахар или сахзам — по вкусу
  • Желатин быстрорастворимый — 20 г
  • Молоко — 100 мл
  • Ягоды — любые

Приготовление

  1. Залейте желатин водой или молоком и оставьте набухать по рецепту. В миске смешайте ряженку с сахаром до полного растворения. Аккуратно растопите набухший желатин в микроволновке или на водяной бане, не доводя до кипения.
  2. Влейте жидкий желатин в ряженку и тщательно перемешайте. Добавьте ягоды, равномерно распределите их по массе. Разлейте смесь по формочкам или небольшим чашкам. Поставьте в холодильник до полного застывания.

Ранее мы готовили летний десерт! Желешка из чернослива со сметаной и орехами.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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