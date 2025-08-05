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05 августа 2025 в 14:14

Пироман в красной кепке едва не уничтожил памятник ЮНЕСКО

В Стамбуле задержали устроившего пожар в мечети Айя-София местного жителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Стамбуле полиция задержала местного жителя, устроившего пожар в мечети Айя-София, сообщает Ekol TV. По данным телеканала, инцидент произошел после завершения молитвы, когда мужчина в красной кепке поджег стопку бумаг внутри храма. Распространения огня удалось избежать.

Мужчина в красной кепке после молитвы поджег стопку бумаг за столиком в мечети. Женщина в мечети вовремя увидела огонь и оповестила имама, который приподнял ковер и смог потушить пожар, — сообщил телеканал.

Подозреваемый, 37-летний Месут Гючлю, был задержан через несколько часов после происшествия. По данным телеканала, мужчина ранее проходил лечение в психиатрической клинике района Бакыркёй. Суд принял решение о его аресте.

Софийский собор (мечеть Айя-София) был включен в состав всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. В 2020 году объект снова получил статус мечети.

Ранее в Рязанской области правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в подготовке теракта. 16-летний житель города Михайлова, учащийся первого курса техникума, планировал совершить поджог мечети Аль-Сахаба. По данным следствия, подросток изготовил самодельные зажигательные устройства для реализации своего замысла.

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