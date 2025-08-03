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03 августа 2025 в 17:09

Россиянин отделался травмами после наезда электрички

В Ленинградской области электричка сбила пожилого мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электричка сбила пожилого мужчину в районе поселка Рахья в Ленинградской области, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидца. В настоящее время мужчина находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением стоп.

Сбили пожилого человека. Попал под поезд, не услышал сигнал. Машинист долго ему гудел. Скорая приехала очень быстро, — поделился очевидец.

Известно, что мужчина переходил пути в не предназначенном для этого месте. В настоящее время проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

До этого двое подростков попали под колеса электрички на перегоне станций Люберцы — Овражки в Подмосковье. Одного из школьников госпитализировали, другой скончался на месте происшествия.

Тем временем устанавливаются детали ДТП в городе Стрежевом Томской области. Там водитель Toyota Corolla выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пытался выполнить поворот. В то же время на красный выехала «Лада Приора». 20-летний пассажир «Лады» скончался на месте происшествия, оба водителя и еще два пассажира госпитализированы с травмами.

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