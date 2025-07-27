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27 июля 2025 в 17:52

Два школьника попали под колеса электрички в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку из-за попавших под электричку в Люберцах детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двое подростков попали под колеса электрички на перегоне станций Люберцы — Овражки в Подмосковье, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, одного из школьников госпитализировали, другой скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, сегодня утром на перегоне станций Люберцы — Овражки электропоездом травмированы двое несовершеннолетних. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что по факту трагедии проводится проверка. По ее результатам будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

MK.RU со ссылкой на источники уточняет, что попавшим под колеса электрички подросткам 12 и 15 лет. Как отмечает издание, по одной из версий, дети решили позаниматься зацепингом и упали на рельсы. Согласно другой версии, друзья, будучи в наушниках, шли к Кореневскому карьеру и не услышали приближающегося транспорта.

Ранее в Московской области возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего студента техникума, который обучал зацепингу подростков. В результате из-за экстремального увлечения погибла 17-летняя девушка, теперь фигурант может лишиться свободы.
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