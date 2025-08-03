Два водителя-нарушителя устроили смертельное ДТП на перекрестке В Томской области один человек погиб и четверо пострадали в жестком ДТП

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в городе Стрежевом Томской области, сообщили в региональном управлении МВД. Авария произошла поздно вечером 2 августа на перекрестке улиц Строителей и Ермакова.

По предварительным данным, водитель 2003 года рождения на Toyota Corolla выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и пытался выполнить поворот. В то же время на красный выехала «Лада Приора» под управлением мужчины 2006 года рождения. В результате транспортные средства столкнулись.

20-летний пассажир «Лады» скончался на месте происшествия, оба водителя и два пассажира отечественного авто 2007 года рождения госпитализированы с травмами.

Ранее в Сети появились кадры крупной аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Выхино-Жулебино. На опубликованных кадрах можно увидеть большое скопление людей, вертолет и машины экстренных служб. По словам местных жителей, инцидент произошел из-за нерабочего светофора. Пострадали шесть человек, среди них — пешеход.