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02 августа 2025 в 20:08

Появились кадры большой аварии на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились кадры крупной аварии на юго-востоке Москвы. ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Выхино-Жулебино. На опубликованных кадрах можно увидеть большое скопление людей, вертолет и машины экстренных служб. По словам местных жителей, инцидент произошел из-за нерабочего светофора.

До этого стало известно, что на Волгоградском проспекте столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся. Пострадали шесть человек, среди них — пешеход.

Также шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в Мордовии при опрокидывании автобуса с 48 пассажирами. Авария произошла рядом с селом Хлебино, часть раненых доставили в больницу. Как отметили в МВД региона, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число погибших выросло на 9,5%.

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