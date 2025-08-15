Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Избившую дочь женщину из Подмосковья призвали к ответственности

СК завел уголовное дело на избившую дочь в Подмосковье женщину

СК Подмосковья завел уголовное дело по факту избиения восьмилетней девочки в Балашихе. По предварительным данным, удары ребенку у подъезда могла нанести собственная мать, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, — сообщили в СК

Отмечается, что правоохранители допрашивают причастных к делу и изучают жилищно-бытовые условия семьи девочки. Полицейские устанавливают причины и все детали произошедшего.

Ранее в подмосковной Балашихе женщина избила свою восьмилетнюю дочь у подъезда дома за то, что ей пришлось искать ее по всему двору. Запись с камеры наблюдения зафиксировала, как женщина в хиджабе бьет девочку по лицу и голове, таскает за волосы, швыряет о стену и кричит на нее.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Василина Кулиева рассказала, что обратится к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить воспитательницу детского сада в Новороссийске, которая избила трехлетнюю девочку. Она подчеркнула, что подобные случаи не должны оставаться без последствий.

