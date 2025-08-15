Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Балашихе женщина в хиджабе жестоко избила дочь и попала на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе женщина избила свою восьмилетнюю дочь у подъезда дома за то, что ей пришлось искать ее по всему двору, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», опубликовав соответствующие кадры. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Запись с камеры наблюдения зафиксировала, как женщина в хиджабе бьет девочку по лицу и голове, таскает за волосы, швыряет о стену и кричит на нее. Местные жители сообщили, что она работает воспитателем в одном из детских садов города. Очевидцы обратились в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на ситуацию и принять меры.

Региональное управление следственного комитета оперативно отреагировало на ситуацию. В ведомстве сообщили, что возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ).

Следователями осуществляются допросы, изучаются жилищно-бытовые условия жизни семьи. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств и причин произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке Винзили Тюменской области водитель напал на группу детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Как сообщают очевидцы, сначала мужчина подал сигнал подросткам. Однако они решили ответить и съязвили в его сторону. Тогда водитель вышел из машины и начал избивать детей.
