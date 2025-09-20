«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 12:46

В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли

«Коммерсант»: в Ярославле подали иск против экс-мэра из-за земли в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура подала иск против бывшего мэра Ярославля, зампреда гордумы Алексея Малютина из-за предполагаемых земельных махинаций, передает «Коммерсант». По версии журналистов, экс-градоначальник мог приобрести по заниженной цене землю в историческом центре стоимостью 400 млн рублей.

В издании утверждают, что землями могли завладеть связанные с экс-мэром бизнес-структуры. Якобы они могли выкупить землю по цене, заниженной в 50 раз, для коммерческой застройки. Отмечается, что в иске идет речь о территории вдоль реки Волги в жилом районе Сокол.

Ранее судебные приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Отмечается, что это произошло в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

Также генпрокуратура РФ потребовала изъять активы семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 80 млрд рублей. В 2019 году бывший градоначальник был признан виновным в ряде коррупционных преступлений.

Ярославль
Генпрокуратура
мэры
территории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.