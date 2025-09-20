В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли «Коммерсант»: в Ярославле подали иск против экс-мэра из-за земли в центре города

Генпрокуратура подала иск против бывшего мэра Ярославля, зампреда гордумы Алексея Малютина из-за предполагаемых земельных махинаций, передает «Коммерсант». По версии журналистов, экс-градоначальник мог приобрести по заниженной цене землю в историческом центре стоимостью 400 млн рублей.

В издании утверждают, что землями могли завладеть связанные с экс-мэром бизнес-структуры. Якобы они могли выкупить землю по цене, заниженной в 50 раз, для коммерческой застройки. Отмечается, что в иске идет речь о территории вдоль реки Волги в жилом районе Сокол.

Ранее судебные приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его супруги. Отмечается, что это произошло в связи с иском Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». По словам самого Чемезова, его адвокаты «занимаются этим вопросом».

Также генпрокуратура РФ потребовала изъять активы семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на 80 млрд рублей. В 2019 году бывший градоначальник был признан виновным в ряде коррупционных преступлений.