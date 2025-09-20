«Повышенный риск»: аналитик призвал россиян отказаться от валютных спекуляций

До конца сентября россиянам лучше не покупать иностранную валюту и хранить средства в рублях, заявил «Прайму» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, национальная валюта вплоть до следующего месяца будет держаться в рамках 80–86 рублей за доллар.

Для частных инвесторов основная рекомендация заключается в сохранении рублевых позиций. В текущих условиях депозиты и облигации остаются привлекательными по доходности, а краткосрочные валютные операции несут повышенный риск. Оптимальным вариантом может быть умеренная диверсификация, — уточнил эксперт.

Отмечается, что постепенное ослабление рубля связано с сохраняющимся санкционным давлением, снижением доходов от экспорта нефти и активным спросом на валюту со стороны импортеров. При этом ЦБ РФ продолжает продажи иностранной валюты для стабилизации ситуации.

При этом председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай рассказывал, что накопление средств по программе ПДС гораздо выгоднее вклада. С ней капитал будет расти быстрее инфляции, уточнил эксперт.