Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 13:15

Названа лучшая альтернатива банковскому вкладу

Эксперт Недбай: накопления средств по программе ПДС гораздо выгоднее вклада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С программой долгосрочных сбережений (ПДС) капитал растет быстрее инфляции, заявил NEWS.ru председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай. По его словам, только за счет господдержки с ее помощью можно получать от 25% до 100% годовых. Это гораздо выгоднее, чем держать деньги на банковском вкладе, считает эксперт.

С ПДС ваш личный капитал растет быстрее инфляции — главным образом благодаря господдержке. Только лишь она одна дает от 25% до 100% дохода на сумму взносов, а налоговые вычеты позволяют дополнительно вернуть от 13% до 22% вложений. Участие в программе гораздо выгоднее, чем банковские вклады, — сказал Недбай.

По его словам, достаточно регулярно пополнять счет небольшими суммами. Программа позволяет не просто сохранить деньги, но и приумножить их за счет софинансирования, налоговых льгот и начисляемого инвестдохода, отметил Недбай.

Ранее экономист Михаил Задорнов рассказал, что наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей принесет банковский вклад. Самые выгодные ставки банки предлагают по трехмесячным и четырехмесячным депозитам, а потому стоит вкладывать средства именно в них, считает он.

Если же инвестор располагает и более крупными суммами, то есть смысл захеджировать валютный риск через квазивалютные облигации, добавил специалист.

деньги
сбережения
капитал
вклад
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
В ООН обратили внимание на неуклюжие оскорбления от Бербок
Заявление Зеленского привело в ярость французского политика
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.