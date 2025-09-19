Названа лучшая альтернатива банковскому вкладу

С программой долгосрочных сбережений (ПДС) капитал растет быстрее инфляции, заявил NEWS.ru председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай. По его словам, только за счет господдержки с ее помощью можно получать от 25% до 100% годовых. Это гораздо выгоднее, чем держать деньги на банковском вкладе, считает эксперт.

С ПДС ваш личный капитал растет быстрее инфляции — главным образом благодаря господдержке. Только лишь она одна дает от 25% до 100% дохода на сумму взносов, а налоговые вычеты позволяют дополнительно вернуть от 13% до 22% вложений. Участие в программе гораздо выгоднее, чем банковские вклады, — сказал Недбай.

По его словам, достаточно регулярно пополнять счет небольшими суммами. Программа позволяет не просто сохранить деньги, но и приумножить их за счет софинансирования, налоговых льгот и начисляемого инвестдохода, отметил Недбай.

Ранее экономист Михаил Задорнов рассказал, что наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей принесет банковский вклад. Самые выгодные ставки банки предлагают по трехмесячным и четырехмесячным депозитам, а потому стоит вкладывать средства именно в них, считает он.

Если же инвестор располагает и более крупными суммами, то есть смысл захеджировать валютный риск через квазивалютные облигации, добавил специалист.