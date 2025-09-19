Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 06:31

Экономист рассказал, какую сумму выгоднее всего положить на вклад

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наибольшую доходность при вложении ₽1 млн принесет банковский вклад, заявил экономист Михаил Задорнов в программе «Инвестиционный час» на Радио РБК. По его словам, самые выгодные ставки банки предлагают по трехмесячным и четырехмесячным депозитам, а потому стоит вкладывать средства именно в них.

Если же инвестор располагает и более крупными суммами, то есть смысл захеджировать валютный риск через квазивалютные облигации, добавил специалист. Он пояснил, что это поможет избежать обесценивания рубля для какой-то части своих средств на случай, если что-то пойдет не по хорошему сценарию.

Я держу деньги на вкладе и не инвестирую в акции. У меня есть акции в портфеле, но это уже старые приобретения. И есть корпоративные бумаги, в том числе валютные, — отметил эксперт.

Ранее экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков рассказал, что простому инвестору лучше всего положить деньги на банковский вклад. По его мнению, депозит выглядит надежнее и выгоднее, чем облигации.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что государство заинтересовано в привлечении средств в развитие государственных компаний через их выход на фондовый рынок. Он подчеркнул, что частные акционеры заставят их постоянно заботиться о росте своей капитализации. При этом министр призвал не смотреть за банковскими ставками, которые остаются высокими.

деньги
вклады
экономисты
финансы
