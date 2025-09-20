«Интервидение-2025»
Легкое осеннее блюдо: цветная капуста для тех, кто следит за фигурой

Легкое осеннее блюдо: цветная капуста для тех, кто следит за фигурой

Попробуйте этот ароматный и полезный гарнир. Разберите одну цветную капусту на небольшие соцветия. Тонко нарежьте белую часть лука-порея. Разогрейте на сковороде с антипригарным покрытием чайную ложку оливкового масла. Сначала обжарьте лук-порей до легкой прозрачности, затем добавьте соцветия капусты. Влейте три столовые ложки воды и тушите под крышкой на среднем огне около 10 минут, пока капуста не станет мягкой. В самом конце приготовления добавьте щепотку куркумы, мелко рубленный зубчик чеснока и немного зиры для аромата. Тщательно все перемешайте и готовьте еще минуту. Готовое блюдо сбрызните соком лимона и украсьте свежей петрушкой. Это простое сочетание богато клетчаткой и надолго дарит чувство сытости, помогая контролировать вес.

