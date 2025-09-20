«Интервидение-2025»
Появились кадры освобождения села Березовое в Днепропетровской области

Минобороны России поделилось кадрами освобождения населенного пункта Березовое в Днепропетровской области. На опубликованном ТАСС видео штурмовики группировки войск «Восток» зачистили траншеи, здания и подвальные помещения в освобожденном селе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь на 20 сентября перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отмечали, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом.

Также военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Красного Лимана на территории ДНР. Они постепенно окружают город. Также ВС РФ достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении, добавил он.

До этого российские войска уничтожили 119-ю бригаду территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесу в ЛНР. Выжившие солдаты были переведены в другие подразделения, а Киев пытается скрыть масштабы потерь, заявляя о перемещении бригады в Сумскую область.

