Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный» SHOT: премьер Большого театра Лобухин получил травму во время выступления

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму после падения во время балета «Иван Грозный», сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, после инцидента в театре был объявлен антракт, а главную роль царя вместо 41-летнего артиста продолжил исполнять артист балета Егор Геращенко.

Насколько серьезное повреждение получил заслуженный артист России, в настоящее время неизвестно. Лобухин выступает в Большом театре с 2010 года, до этого в 2007–2009 годах он был первым солистом Мариинского театра.

