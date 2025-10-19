Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 22:02

Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»

SHOT: премьер Большого театра Лобухин получил травму во время выступления

Михаил Лобухин и Екатерина Крысанова Михаил Лобухин и Екатерина Крысанова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму после падения во время балета «Иван Грозный», сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, после инцидента в театре был объявлен антракт, а главную роль царя вместо 41-летнего артиста продолжил исполнять артист балета Егор Геращенко.

Насколько серьезное повреждение получил заслуженный артист России, в настоящее время неизвестно. Лобухин выступает в Большом театре с 2010 года, до этого в 2007–2009 годах он был первым солистом Мариинского театра.

Ранее актрису Наталью Варлей госпитализировали в московскую клинику из-за сильных болей в кисти руки. Артистке провели срочную операцию — эндоскопическое расширение. О текущем состоянии здоровья и дальнейшем курсе восстановления Варлей пока не сообщается.

До этого директор телеведущей Юлии Барановской Петро Шекшеев рассказал, что знаменитость госпитализировали в Салехарде из-за обострения хронического заболевания. Он отметил, что в настоящее время ее состояние здоровья стабилизировалось. По его словам, ведущая программы «Мужское/Женское» уже идет на поправку.

Большой театр
балеты
травмы
артисты
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
