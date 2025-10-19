Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 21:48

«Жестко реагировать»: руководство Израиля приняло неожиданное решение

Израильская армия объявила о возобновлении прекращения огня в Газе

Фото: Tamer Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильское руководство приняло решение о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа, передает пресс-служба оборонного ведомства. В сообщении также отмечается, что в случае его нарушения последует жесткая реакция.

Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любые его нарушения, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля временно прекратило доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Ответственность за эскалацию власти возлагают на ХАМАС. Решение о блокировке поставок было принято на политическом уровне, сроки их восстановления пока неизвестны.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты считают следующие 30 дней критическими для реализации мирного соглашения по сектору Газа. Журналисты сообщают, что обстановка в регионе по-прежнему крайне нестабильна. Они отмечают, что ХАМАС неохотно возвращает тела заложников, а израильская армия не прекращает атаки, которые приводят к гибели людей.

Израиль
ХАМАС
сектор Газа
ЦАХАЛ
