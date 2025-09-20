Матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 21 сентября: кто фаворит, прогнозы, мнения

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 сентября состоится встреча двух лучших команд прошлого чемпионата России — действующий победитель «Краснодар» примет серебряного призера «Зенит». У кого больше шансов на победу, история противостояний клубов — в материале NEWS.ru.

Как «Краснодар» и «Зенит» начали сезон в РПЛ

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В первых восьми играх «Краснодар» оступился всего два раза: во втором туре было поражение от московского «Локомотива» (1:2), а в седьмом — ничья с ЦСКА (1:1). В конце августа подопечные Мурада Мусаева одержали три разгромные победы подряд — 4:0 с «Динамо», 5:1 над «Сочи» и 6:0 в игре против самарских «Крыльев Советов».

«Зенит» располагается на шестой строчке с 13 баллами. В активе подопечных Сергея Семака три победы, четыре ничьи и одно поражение. Сине-бело-голубым удалось сыграть вничью со «Спартаком» и ЦСКА, отсюда неожиданным выглядит единственная неудача в матче против «Ахмата», который стал первым после возвращения Станислава Черчесова в Грозный.

Кого называют фаворитом матча «Краснодар» — «Зенит»

Тренер Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что «Краснодар» будет фаворитом в предстоящем матче против «Зенита».

«Как говорится, игра за шесть очков. В каком-то смысле фаворит „Краснодар“ — они сейчас на ходу. „Зенит“ немного хромает, однако в их составе собраны высококлассные игроки. Пока игра немного не клеится, но все может случиться», — заявил Непомнящий.

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с NEWS.ru также назвал фаворитом команду Мурада Мусаева, но отметил, что «Зенит» может справиться благодаря большой глубине состава.

Игрок ФК «Зенит» Максим Глушенков Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«На мой взгляд, фаворитом будет „Краснодар“, слаженность их действий на данный момент выше, чем у „Зенита“. Сине-бело-голубые могут справиться с помощью глубины состава. У них на скамейке вполне могут оказаться такие игроки, как Глушенков, Мостовой и даже Луис Энрике. У „Краснодара“ такой скамейки нет», — заявил Билялетдинов.

Экс-игрок сборной России Максим Деменко отметил важность предстоящей игры. Он считает, что «Зенит» умеет настраиваться на важные матчи и эта команда является неудобным соперником для «Краснодара».

«Если „Краснодар“ выиграет, то оторвется на девять очков — уже достаточно серьезный задел. Для „Зенита“ это шанс немного приблизиться, а в случае поражения будет много вопросов. Отмечу, что они умеют настраиваться на подобные игры, мы это видели и в прошлом, и в позапрошлом году. В нынешнем состоянии, конечно, более предпочтительным выглядит „Краснодар“, но им предстоит сыграть с очень неудобным для них соперником», — заявил Деменко.

Когда состоится матч «Краснодар» — «Зенит»

Центральный матч девятого тура РПЛ состоится 21 сентября в Краснодаре на домашнем стадионе «быков» «Ozon Арена». Начало встречи запланировано на 19:30.

Игрок ФК «Краснодар» Кайо Панталеан (слева) и игрок ФК «Зенит» Вендел Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Кто является лидером в «Краснодаре» и «Зените»

Разумеется, когда говоришь о «Краснодаре», первыми на ум приходят Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. В прошлом сезоне они сыграли ключевые роли в первом чемпионском титуле команды: по системе «гол+пас» на счету колумбийца 12+5, а на счету армянина — 11+6. В стартовавшем первенстве у Кордобы 4+1, а у Сперцяна сумасшедшие 4+9 — это больше, чем полтора результативных действия за матч. Замыкает десятку бомбардиров этого сезона Никита Кривцов с четырьмя голами.

У «Зенита» в списке лидеров все те же знакомые лица: нападающий Матео Кассьерра забил на старте сезона четыре, Андрей Мостовой — три плюс одна результативная передача. Неожиданно в топ-3 попал Александр Соболев (2+1), который в прошлом году перешел в стан сине-бело-голубых из «Спартака» и получил невероятное количество критики в свой адрес.

История противостояния «Краснодара» и «Зенита»

«Краснодар» и «Зенит» провели друг с другом 29 матчей. В активе сине-бело-голубых 18 побед, семь игр завершились вничью, всего четыре раза удалось победить «быкам». В поединке, который решал очень многое в 24-м туре прошлого чемпионата, «Зенит» смог разгромить соперника со счетом 4:1. Но этого не хватило, и чемпионом все равно стал «Краснодар». В том же сезоне в последней на данный момент встрече на домашнем стадионе черно-зеленых верх взяли хозяева — 2:0.

